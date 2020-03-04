ABD Heyeti ve Kalın İdlib Krizi’ni Görüştü

Amerika’nın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft’ın Türkiye temasları sürüyor. Salı günü Türkiye’nin Suriye sınırındaki Hatay’ı ziyaret eden heyet bugün de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’la görüştü. Cumhurbaşkanlığı, görüşmede İdlib başta olmak üzere Suriye krizi, mülteci sorunu ve bölgesel meselelerin ele alındığını bildirdi.

İdlib krizinin çözümüne ilişkin seçeneklerin değerlendirildiği belirtilen görüşmede ABD’nin somut desteğinin hayata geçirilmesinin istediği kaydedildi. ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey dün yaptığı açıklamada Suriye’de çatışmaların şiddetlendiği İdlib bölgesinde ABD’nin Türkiye’ye mühimmat ve insani yardım vermeye hazır olduğunu söylemişti.

Beştepe’deki görüşmede Türkiye’nin İdlib’deki operasyonu “meşru müdafaa hakkı” çerçevesinde yürüttüğü vurgusu ve hükümetin bölgedeki hedefinin barışçıl ve siyasi çözüm olduğu Amerikalı heyetle paylaşıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, ABD’li heyetle yapılan görüşmede, “İdlib’deki rejim saldırılarının yol açtığı insani krizi önlemek için ivedilikle saldırıların durdurulması ve ateşkesin ilan edilmesi gerektiğinin altı çizilmiştir. İdlib mutabakatının korunması ve yaşanan trajedinin önüne geçilmesi için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk alması ve bir an önce somut adımların atılmasının gerektiği belirtilmiştir” ifadeleri kullanıldı.