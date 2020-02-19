ABD, Hindistan ve Çin’i Venezüella petrolünden vazgeçirmeye çalışıyor

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Alaturka Online
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ABD’nin Venezüella Özel Temsilcisi Elliott AbramsVenezüella hükümetini destekleyen ülkeleri bu yöndeki faaliyetlerinden vazgeçirmek için ikna çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.  

ABD Dışişleri Bakanlığı’nda gazetecilere demeç veren Abrams, “Venezüella petrolünün en büyük iki müşterisi Hindistan ile Çin’dir. Bu müşterilerle konuşacağız ve Venezüella petrolüne ilişkin Amerikan politikasını anlatacağız” dedi.

ABD, daha önce Venezüella politikası kapsamında Rus petrol şirketi Rosneftin yan kuruluşu Rosneft Trading ve Başkanı Didier Kasimiro’yu yaptırım listesine dahil etmişti.

ABD’li yetkililere göre, Venezüella petrolünün büyük bir bölümü Rosneft Trading aracılığıyla satılıyor.

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