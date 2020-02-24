ABD, Hindistan’a 3 milyar dolarlık teçhizat sevkiyatını planlıyor

Trump; Hindistan’ın Gucerat eyaleti ziyareti sırasında, teçhizat sevkiyatıyla ilgili anlaşmaların 25 Şubat’ta imzalanacağını söyledi. Trump, Hindistan’a “en iyi ve en modern silahları” satacaklarını dile getirdi.

Yeni Delhi ile savunma işbirliğini geliştirmeye devam ettiklerini ve “dünyanın en iyi ve güçlü” ülkelerden biri olarak gördükleri Hindistan’la anlaşma sağlamayı umduklarını belirten Trump, “En güçlü silahı yapıyoruz. En iyisini yapıyoruz ve şimdi de Hindistan ile işbirliğine gidiyoruz” diye konuştu.

Daha önce Jane’s Defence Weekly dergisi, Hindistan hükümetinin ABD’den Lockheed Martin/Sikorsky yapımı 24 adet MH-60R çok amaçlı deniz helikopterinin alımına onay verdiğini bildirmişti. Anlaşma maliyetinin 2.6 milyar dolar olduğu belirtilmişti. Bu alımla birlikte Hindistan’ın son 18 yılda ABD’den toplamda 20 milyar dolarlık silah ve askeri teçhizat satın aldığı ifade edilmişti.