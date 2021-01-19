ABD, Husileri ‘terör örgütleri’ listesine dahil etti

ABD Hazine Bakanlığı’nın açıklamasında, “Bugün, 19 Ocak’ta, ABD Dışişleri Bakanlığı Ensarullah’ı yabancı terör örgütü ilan etti” ifadesine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ayrıca Husilerin lideri Abdül Malik el-Husi, Abdül Halik el-Husi ve Abdul Yahya el-Hakim’i ‘küresel teröristler’ listesine dahil ettiği aktarıldı.

Daha önce ABD’nin, Ensarullah’ı terör örgütleri listesine dahil etmeyi planladığı bildirilmişti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington’un Yemenli Ensarullah hareketini terör örgütü listesine almayı planladığını doğrulamıştı. Husiler, hareketlerinin terör örgütleri listesine dahil edilmesi halinde ABD’yi misilleme ile tehdit etmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington’un bu kararının Yemen’deki barış sürecini olumsuz etkileyebileceğini belirtmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen’de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014’ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015’ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen’de yaklaşık 5 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen’de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.