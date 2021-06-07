‘ABD ile diyaloglar gelişsin diye şeker kotası yükseltildi’

CHP Tarım Politikaları Genel Başkan Başdanışmanı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla nişasta bazlı şeker üretiminin yüzde 100 artırılarak, yüzde 2,5’dan yüzde 5’e çıkarılmasına tepki göterdi.

“CARGİL ÜZERİNDEN BİR MESAJ MI VERMEK İSTENMEKTE”

Bu karardan en fazla yararlanacak olanın ABD şirketi Cargill olduğuna dikkat çeken Orhan Sarıbal, şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanı kararı ile Türkiye’de nişasta bazlı şeker üretimi, toplam yıllık şeker üretimimiz olan yüzde 2,5’dan yüzde 5’e çıkarıldı. Yani yüzde 100 artırıldı. Mecliste yasa olarak yüzden 10’dan yüzde 5’e indirdiğimizi daha sonra yüzde 2,5’a müjde olarak veren AKP Genel Başkanı bugün, 14 martta ABD Başkanı ile yapacağı görüşme öncesinde, şeker kotasını yüzde yüz artırdı. 1 eylül ile 30 ağustos arasında olan üretim döneminden önce böyle bir karar alması şaşırtıcı. Acaba ABD Başkanı’na Cargill ürerinden bir mesaj mı vermek istemekte.”

“ŞEKER İTHALİNE HER YIL 100 MİLYON DOLAR ÖDENİYOR”

Bir tarafta yılda 220 bin ton şeker ithal eden ve buna karşılık da her yıl 100 milyon dolar ödeyen bir Türkiye Cumhuriyeti var diyen Orhan Sarıbal, “Diğer tarafta 2013-1014 yılından itibaren ısrarla şeker fabrikalarını özelleştren ve büyük bir şatafatla bak; NBŞ’yi yüzde 10’dan yüzde 5’e indirdik o yüzden amaç bu değil diyen AKP Genel Başkanı şimdi bu kararı birden bire niçin almış olmalı” dedi.

“ABD İLE DİYALOGLARI ARTIRMAK İÇİN CARGİLL’E KIYAK GEÇİLDİ”

Türkiye’nin şeker pancarı memleketi olduğunu dile getireen CHP’li Sarıbal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye şeker pancarından posa ve istihdam elde eden çok önemli bir ülke iken bugün, nişasta bazlı yani sentetik şeker üreten bir ülkeye döndü. Zaten şunu biliyorduk; yüzde 10’dan yüzde 2,5’a indirdiğimizde, o 5 devasa şirket hiçbir zaman NBŞ üretimlerini kısmadılar.

Türkiye’de yaklaşık 2.8 milyon ton ile 2.6 milyon ton şeker üretilmekte. Bunun yüzde 2,5 ile yüzde 5’i arasında tam yüzde 100 fark olmakta. Dolayısıyla AKP Genel Başkanı’nın kararı çok açık. Birilerine kıyak kararı. Bu karardan en fazla yararlanacak olanda, bir ABD şirketi. Galiba burada bir mesaj var, ödüllendirme var. Kendi diyaloglarını kurmak için halkın sağlığını riske atan AKP ve Saray kararıdır bu.”

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