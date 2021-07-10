ABD ile Fransa savunma bakanları, özel harekat konusunda işbirliği anlaşması imzaladı

Görüşme sonrasında Pentagon‘dan yapılan yazılı açıklamada, “Savunma Bakanı Lloyd Austin, hükümetlerimiz ve ordularımız arasındaki derin işbirliğini yinelemek üzere bugün Pentagon’da Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile bir araya geldi” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, görüşmede Ortadoğu ve Afrika’da iki ülke arasındaki işbirliğinin de ele alındığı belirtilerek “Bakan Austin, Ulusal Savunma Stratejisi de dahil olmak üzere, gözden geçirilen stratejik konularda Fransa ve diğer NATO müttefikleri ile istişarelere devam etmeyi taahhüt etti” denildi.

Açıklamada, Parly’in ABD Başkanı Joe Biden’ın katıldığı son NATO zirvelerine dikkat çekerek, ABD’nin ‘NATO müttefikleri ve AB ortaklarıyla yeniden canlanan angajmanı için takdirlerini ilettiği’ kaydedildi.