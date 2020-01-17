ABD ile Güney Kore arasında ‘bıyık krizi’

ABD’nin Güney Kore Büyükelçisi Harry Harris, bıraktığı ince bıyık nedeniyle konuk bulunduğu ülke yetkililerini huzursuz etti. Güney Koreliler, Harris’in Japonya’ya dayanan kökeninin ve bıraktığı bıyığın kendilerine Japon sömürgesi altındaki dönemi hatırlattığını ve bu nedenle hakarete uğramış gibi hissettiklerini belirtti.

Kökenleri nedeniyle eleştirilere maruz kaldığını söyleyen Harris ise ‘hayatındaki yeni dönemi simgelemesi için bıyık bırakmaya karar verdiğini’ dile getirdi.

‘Daha uzun ve genç olmaya çalıştım, yapamadım’

Korea Times gazetesine konuşan Harris, “Askeri görevli olduğum yaşamımla diplomat olduğum yeni hayat arasında bir mola vermek istedim. Daha uzun olmaya çalıştım ama artık olamam, dolayısıyla daha genç olmayı denedim, onu da yapamadım. Ancak bıyık bırakabilirdim, ben de öyle yaptım” sözleriyle kendini açıkladı.

Bıyığının neden Seul ve Washington arasındaki ilişkiye zarar verdiği konusunda Güney Korelilerin kendisini ikna etmesi gerektiğini savunan diplomat, “Ben neysem oyum. Tüm söyleyebileceğim şu ki, aldığım her karar ABD’nin Kore Büyükelçisi olduğum gerçeğine dayanıyor, Japonya’nın Kore elçisi olduğuma değil” ifadelerini kullandı.

Büyükelçiden çok bir ‘genel vali’ gibi

Gazete ise, Harry Harris’in bıyıklarının ‘ABD’nin Güney Kore’ye karşı saygısız ve hatta zorlayıcı imajıyla’ özdeşleştirildiğini vurguladı.

Harris, hâlihazırda bir büyükelçiden çok bir ‘genel vali’ gibi davranmakla eleştiriliyor. Sosyal medya kullanıcıları da sık sık sömürge döneminin Japon genel valilerinin ince bıyıklarına gönderme yaparak Harris’i topa tutuyor.

Do the South Koreans have a point? Does US Ambassador Harry Harris bear some resemblance to, say, Japanese Governor-General Yoshimichi Hasegawa, who ruled the Korean Peninsula with an iron fist a century ago? Is it both the moustache and the imperiousness? (MP) #HarryHarris pic.twitter.com/EqD44rbIcZ — SNA Japan (@ShingetsuNews) December 30, 2019

Donanmadaki ilk Asya kökenli Amerikalı lider

Eski bir ABD Donanması subayı olan 63 yaşındaki Harry Harris, Japonya’da doğdu. Annesi Japon, babası ise ABD askeri olan Harris, ABD Pasifik Komutanlığı’na liderlik eden ilk Asya kökenli Amerikalı oldu. Harris aynı zamanda ABD ordusunda en yüksek sırada yer alan Japon kökenli kişi sayılıyor.

İlişkilerde sömürge dönemi gölgesi

Japonya, 1910 yılında Güney Kore’yi ilhak etmiş, kurulan sömürge rejimi 1945’e kadar sürmüştü. Bu, Seul için hâlâ ilişkilere gölge düşüren bir konu olarak değerlendiriliyor.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Japon askerlerin Güney Koreli kadınları seks kölesi olarak kullanması da iki ülke arasında yıllardır süregelen krizin kaynağı olarak görülüyor.

Tek sorun fiziksel görünüş değil

Öte yandan Harry Harris, fiziksel görünümü dışında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Amerikan ordusunun korunması konusunda Güney Kore’nin kesenin ağzını açmasını yönündeki talebini desteklediği için de eleştiriliyor.

Washington yönetimi, Güney Kore’de kalmaya devam edecek 28 bin Amerikan askeri için yıllık 5 milyar dolar ödenmesini talep etmişti. Seul, bir önceki tutarın beş katına karşılık gelen bu teklifi yüksek bulup reddetmişti. Geçen yıl ekim ayında 19 öğrenci, bu artış talebini desteklemesini protesto etmek için Harris’in ofisine girmeye çalışmıştı.