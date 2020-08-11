ABD ile Moderna Arasında 100 Milyon Dozluk Aşı Anlaşması

Başkan Donald Trump, basın toplantısı sırasında Amerikalı Moderna ilaç firmasıyla 100 milyon doz Corona virüsü aşısı için anlaşma yapıldığını açıkladı.

Trump, Moderna’nın dışında aralarında Johnson&Johnson, Sanofi ve GlaxoSmithKline’ın da olduğu firmalarla anlaşmalar yapıldığını hatırlattı. Üç aşı adayının klinik deneylerin üçüncü aşamasında olduğunu belirten Trump, ‘‘Aşıların hızlı dağıtılmasını sağlamak amacıyla en iyi altı aşı adayının geliştirilmesi ve üretilmesi için yatırım yapıyoruz. Ordu dağıtımı yapmaya hazır. ABD Gıda ve İlaç dairesi (FDA) tarafından tam olarak onaylanır onaylanmaz ordu aşının dağıtımına başlayacak ve bu onaya çok yakınız’’ dedi.

ABD’nin Moderna ile yaptığı anlaşmanın 1,5 milyar dolar değerinde olduğu sanılıyor.

ABD son haftalarda Işık Hızı Operasyonu adını verdiği, Corona virüsü aşısının geliştirilmesi ve dağıtılması ile ilgili operasyonu kapsamında bir dizi ilaç firmasıyla milyonlarca dolar değerinde anlaşma yaptı. Operasyon kapsamında yıl sonuna kadar aşının dağıtımının yapılması hedefleniyor.

Moderna tarafından geliştirilmekte olan aşının kişi başına düşen iki dozunun 30,5 dolara mal olması bekleniyor. Moderna’nın klinik deneylerinde son aşamada olduğu aşı 30 bin kişi üzerinde deneniyor. Deneyin Eylül ayında sonuçlanması bekleniyor.

‘‘Kamala Harris Senato’nun en kaba üyesi’’

Başkan Trump’a Demokratlar’ın 3 Kasım seçimlerindeki başkan adayı Joe Biden’ın başkan yardımcılığı görevi için ismini bugün açıkladığı California Senatörü Kamala Harris’le ilgili görüşleri de soruldu.

Trump, Biden’ın Harris’i seçmesine şaşırdığını, zira Demokrat Parti’nin başkan adaylarından olan Harris’in adaylar arasındaki tartışma programları sırasında Biden’a çok ‘‘kaba’’ davrandığını söyledi.

Trump, Harris için ‘‘Belki de Biden’a karşı Pokahontas’tan bile daha kabaydı’’ dedi. Trump, atalarının yerli olduğunu öne sürmesinin ardından Demokrat Parti’nin başkan adayları arasında yer alan, daha sonra yarıştan çekilen, MassachusettsSenatörü Elizabeth Warren’a zaman zaman ‘‘Pokahontas’’ diye hitap ediyor.

Kamala Harris’in Anayasa Mahkemesi adaylığı sürecinde yargıç Brett Kavanaugh’ya da çok kaba davrandığını kaydeden Trump, ‘‘Bunu hiç unutmayacağım’’ dedi. Trump, ‘‘Bence o ABD Senatosu’ndaki en kaba kişiydi, aynı zamanda Senato’daki en liberal kişi’’ sözlerini kullandı.

Trump liberallerin sınırları açmak, göçmenler için sığınak olan kentleri korumak istediklerini böylece aslında suçluları koruduklarını, Anayasa’nın ikinci ek maddesiyle verilen hakları da Amerikalılar’ın ellerinden almak istediklerini kaydetti. Trump Harris’in ayrıca vergileri arttırmayı, petrol ürünlerini yasaklamayı, sağlık sigortasını devletin sağlamasını ve ordunun kaynaklarını kesmeyi istediğini belirtti.

Birçok kişinin parti önseçimlerinde Harris’ten daha iyi sonuçlar elde ettiğini söyleyen Trump, Parti önseçimlerinin bir nevi anket görevi gördüğünü kaydetti.

‘‘Portland’da gördükleriniz Demokratlar’ın ABD için yol haritası’’

Basın toplantısı sırasında Portland, Chicago ve Seattle’da yaşanan şiddet olaylarına da değinen başkan Trump, eyaletlerin bu olaylarla mücadelede bütün güçlerini kullanması gerektiğini kaydetti.

Gerekçesiz olarak işlerinden çıkartılan polislerin geri alınması gerektiğini belirten Trump, Oregon eyaletinin Portland kentinde yaşanan olayların ‘‘aşırılık yanlısı solcu anarşistler’’ tarafından çıkartıldığını belirtti. Trump, ‘‘Bu şehirlerde gördükleriniz Demokratlar’ın Amerika için yol haritası’’ dedi. ‘‘Her yerin Portland’a benzemesini istiyorlar, polisin kaynağını kesmek, Anayasa’nın ikinci ek maddesiyle gelen haklarınızı elinizden almak istiyorlar. Aşırı solcu suçlularla birlikte saf tutuyorlar’’ diyerek Demokratlar’a yüklendi.