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‘ABD, İncirlik’i kaybederse Ortadoğu’daki dayanak noktasını kaybeder’

Rus askeri uzman Emekli Albay Viktor Litovkin, ABD Savunma Bakanlığı kaynağının, Türkiye’deki güçlerini iki ülke arasındaki on yıllardır var olan işbirliğinin sembolü olarak gördüğü açıklamasını değerlendirdi.

RT’ye konuşan Litovkin, “Pentagon kaynağının bu sözleri, Türkiye’ye müttefik oldukları, kavga etmemeleri gerektiği yönünde barışçıl bir hatırlatma. Ama bu kavgayı başlatan Türkiye değil, ABD. ABD’nin sopa sallaması değil Türkiye ve diğer ülkelere yönelik daha esnek politika uygulaması gerekiyor. Ne zaman ki Amerikalılar sopa sallamaya son verirse, güçlerinin sınırsız olmadığını anlarsa, belki o zaman daha akıllıca dış politikaları ve müttefiklerine yönelik politikaları olacak” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin İncirlik ve Kürecik üslerini kapatmasının NATO ve ABD için büyük bir darbe olacağını söyleyen Litovkin, “Eğer ABD ve NATO, İncirlik üssünden mahrum kalırsa Ortadoğu’daki dayanak noktasını kaybetmiş olurlar. Çünkü İncirlik, her türden uçaklara hizmet sunmak için gereken tüm altyapıya sahip dev bir hava üssü. Böyle bir üssü kaybetmek, Ortadoğu’daki dayanağı kaybetmek demek” dedi.

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Yazar Alaturka Online

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