ABD, Irak’ta İran askerlerini vurdu

Dün akşam saatlerinde Bağdat Uluslararası Havaalanı’na düzenlenen füze saldırısı sonucunda İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in öldürüldüğü bildirildi.

Irak devlet televizyonundan yapılan açıklamada, “Kasım Süleymani ile Haşd Şabi Heyeti Başkanı Ebu Mehdi el-Mühendis, Bağdat Uluslararası Havaalanı yolunda araçlarını hedef alan bir füze saldırısı sonucu öldü” denildi.

Reuters’a konuşan ABD’li bir yetkili ise, bu akşam ‘İran bağlantılı 2 hedefin’ vurulduğunu kaydetti. Yetkili, hedeflere ilişkin herhangi bir ayrıntı vermedi.

Haşdi Şabi Sözcüsü Ahmed el-Esadi, yaptığı açıklamada “Kasım Süleymani ve el-Mühendis’in öldürülmesinden düşman ABD ve İsrail sorumlu” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz saatlerde çevresinde ABD’ye ait askeri tesislerin bulunduğu Bağdat Uluslararası Havaalanı yakınına 4 füze saldırısı düzenlendiği bildirilmişti. AFP, saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini vermişti.