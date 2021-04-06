ABD, İran'daki seçim sürecinin nükleer müzakerelerin seyrini etkilemeyeceğini açıkladı

WASHINGTON (AA) – ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, 18 Haziran 2021'de yapılacak İran Cumhurbaşkanlığı seçiminin Washington'un 2015'te İran ile imzalanan Ortak Kapsamlı Eylem Planı (OKEP) Anlaşması'na geri dönüşüne yönelik görüşmelerin seyrini etkilemeyeceğini söyledi.

Günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Price, "İran'da gelecek aylarda bir seçim var. Ancak burada temel nokta şu, diplomasimizi ne hızlandırmayı ne de yavaşlatmayı planlıyoruz. Menfaatlerimizle uyumlu ve Avrupalı ortaklarımızla yakın temas halinde olacak şekilde ilerlemeyi planlıyoruz." dedi.

Sözcü, ABD'nin anlaşmaya dönmesi konusunda Viyana'da İranlı ve Avrupalı diplomatlar arasında yapılan görüşmeler dahil Washington'un çabalarının amacının İran ile daha güçlü ve daha kalıcı bir anlaşma yapmak olduğunu belirtti.

Viyana görüşmelerinin süresine ilişkin bir soruya ise Price, "Bu müzakereler, istenilen sonuca ulaşana kadar devam edecek. Burada istenilen nihai sonuç ise karşılıklı olarak anlaşmaya uymaktır." yanıtını verdi.

Price, Viyana'daki görüşmelerde ABD'li diplomatların doğrudan İranlılarla görüşmeyeceğini ifade ederek, Avusturya'nın başkentinde, biri İran'ın atması gereken adımlar, diğeri ABD'nin atması gereken adımlara odaklanacak iki çalışma grubunun müzakerelerde bulunacağını kaydetti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, 2015'te beş Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi Üyesi ve Almanya (P5+1) ile İran arasında imzalanan OKEP anlaşmasından çekildiklerini açıklamıştı.

20 Ocak'ta görevi devralan Joe Biden, İran nükleer anlaşmasına döneceklerini açıklamıştı.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da İran nükleer anlaşması ve ABD’nin bu anlaşmaya dönmesine yönelik görüşmelerin ilk turu dün başlamıştı

– ABD 2022 Olimpiyatlarını boykot konusunu ortakları ile görüşecek

ABD'nin 2022 Pekin Kış Olimpiyatlarına boykot edip etmeyeceğine yönelik bir soruya yanıt veren Price, şu anda bu konuyu değerlendirdiklerini söyledi.

Price, "İncelememizin bir kısmı da dünyadaki ortak ve müttefiklerimiz ile yakın istişareler olacaktır. Dediğimiz gibi, Pekin yönetiminin insan hakları ihlalleri ve Sincan bölgesindeki soykırımına gelince ABD'nin yapacağı her şey anlamlı olur ve bunların bir etkisi olur. Ancak ortak ve müttefiklerimizle birlikte yaptığımız her şey Pekin üzerinde daha etkili olacaktır." ifadelerini kullandı.

Bu değerlendirme sürecinin ne zaman biteceğine ilişkin bir soruya ise Price, Olimpiyatların 2022'de olacağını ve bunun için yeterince zamanlarının olduğunu kaydetti.