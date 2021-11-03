ABD İsrailli Casus Yazılım Şirketini Kara Listeye Aldı 

ABD Ticaret Bakanlığı, İsrailli casus yazılım şirketleri NSO Group ve Candiru dahil 4 şirketi ticari kara listeye aldı. Bakanlık, iki İsrail şirketinin, hükümet yetkilileri, gazeteciler ve aktivistleri hedef alan yabancı hükümetlere casus yazılım sattıkları gerekçesiyle kara listeye alındığını bildirdi.

Yaptırım listesine alınan diğer iki şirket de, Rus Positive Technologies ve Singapur merkezli Computer Security Initiative Consultancy PTE. LTD adlı firma oldu. Ticaret Bakanlığı yayınladığı açıklamada, bu şirketlerin, bilgisayar ağlarına izinsiz erişmek için kullanılan siber araçların ticaretini yaptığını belirtti.

ABD ulusal güvenliğine ve dış politika çıkarlarına aykırı faaliyetler içerisine girmekten dolayı kara listeye alınmalarıyla, bu şirketlere Amerikalı muadillerinden yapılacak satışlara kısıtlama getiriliyor. Örneğin Amerikan güvenlik araştırmacılarının, bilgisayar zafiyetleri konusunda bu şirketlere bilgi satmaları daha zor hale geliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü, bugün açıkladıkları adımla, şirketlerin bulunduğu ülkeleri ya da hükümetleri hedef almadıklarının altını çizdi.

Tedarikçilerin, kara listedeki şirketlere ürün satmadan önce lisans almaları gerekiyor ve lisans başvurularının da bugünkü karardan sonra muhtemelen reddedileceği tahmin ediliyor.

Geçmişte NSO Group ve Candiru, otoriter rejimlere siber korsanlık araçları satmakla suçlanmıştı. NSO sadece güvenlik birimlerine ve istihbarat dairelerine ürün sattığını ve suistimali önlemeyi amaçlayan adımlar attığını belirtiyor.

NSO’dan bir sözcü, ABD’nin kararından “hayalkırıklığı” duyduklarını söyledi. Sözcü, geliştirdikleri teknolojilerin, “terör ve suçları önlemek suretiyle ABD’nin ulusal güvenlik çıkarlarını ve politikalarını desteklediğini ve dolayısıyla bu kararın geri çevrilmesi için çaba göstereceklerini” kaydetti.

Reuters haber ajansına e-mail üzerinden açıklama gönderen sözcü, insan hakları programlarına riayet ettikleri yönünde bilgi sunacaklarını ve bu riayetleri sonucunda birçok kez, “NSO ürünlerini kötü amaçlar için kullanan hükümet kurumlarıyla sözleşmelerini feshettiklerini” belirtti.

NSO’ya ihracat lisansı veren İsrail Savunma Bakanlığı’ndan henüz bir açıklama gelmedi.

2020 yılında, İsrailli NSO firmasının gelişirdiği casus yazılımın 50’den fazla ülkeye satıldığı ve istihbarat örgütlerinin kullanımına sunulduğu ortaya çıkmıştı.

Çeşitli istihbarat kaynaklarının doğruladığı iddialara göre, NSO’nun geliştirdiği Pegasus üzerinden şimdiye kadar 14 devlet ve hükümet başkanına ait numaraya ulaşıldığı tespit edildi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yanısıra, eski Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Fas Kralı 6. Muhammed ve Pakistan Başbakanı İmran Han’ın cep telefonlarına sızıldığı belirlendi. Araştırmalar, İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda 2018 yılında öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz ile Kaşıkçı soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet eski Başsavcısı İrfan Fidan ve Kaşıkçı’nın arkadaşı olduğu belirtilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanlarından AK Parti’li Yasin Aktay’ın da izlenen isimlerden olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Listede Rus şirketi de var

Biden yönetimi, Rus güvenlik servislerine destek sağladığı gerekçesiyle bu yıl Rus siber güvenlik şirketi Positive Technologies’a yaptırımlar getirmişti. Şirket, yanlış bir eylemde bulunmadığını savunuyor.

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan, şirket hakkında bilgi sahibi eski bir Amerikalı yetkili, şirketin Amerikan örgütlerine karşı Rus siber saldırılarında kullanılan bilgisayar altyapısını oluşturmaya yardım ettiğini söyledi.