ABD istihbarat raporu corona virüsü ile ilgili gerçeği ortaya çıkardı

ABD Ulusal İstihbarat Dairesi tarafından yayımlanan bir rapor, corona virüsün kökenine dair yeni bulgular ortaya çıkardı. Raporda, virüsün bir kesimin iddia ettiği gibi ‘biyolojik silah’ olarak tasarlanıp tasarlanmadığı ile ilgili bilgiler de yer aldı.

İki yıldır tüm dünyada etkisini gösteren ve 5 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan corona virüsü pandemisinin kökeniyle ilgili her geçen gün yeni bir iddia ortaya atılırken, yeni bulgular da iddialara ışık tutuyor.

Ulusal İstihbarat Dairesi (ODNI) tarafından yayımlanan yeni bir rapor, Covid-19’un iddia edilenin aksine biyolojik bir silah olarak geliştirilmediği sonucuna ulaşıldı. ODNI’nin ilk kez Ağustos ayında yayımladığı bu ay da detaylarını açıkladığı rapora göre, özellikle Cumhuriyetçi kesimin ortaya attığı Covid-19 virüsünün bir biyolojik silah olarak tasarlandığına dair iddiaların da doğru olmadığı kanıtlanmış oldu. Uzmanlar, bu teorilerin “bilimsel olarak geçersiz iddialara” dayandığını bildirdi.

TESPİT ETMEK GİTTİKÇE ZORLAŞIYOR

ABD istihbarat raporu, virüsün genetik olarak tasarlanmadığı konusunda hemfikir olurken, ancak bu tür biyolojik süreçlerdeki belirtileri tespit etmenin giderek zorlaştığını vurguluyor.

Bununla birlikte, istihbarat raporu, virüsün hayvandan insana bulaşma yoluyla mı yoksa bir laboratuvar kazası sonucu mu yayıldığı konusunda hala net olmadıklarını ifade ederken, Çin’in desteği olmadan bu konunun asla açığa kavuşamayacağı belirtiliyor.

Gizliliği kaldırılan ABD istihbarat raporunda Çin, bu yöndeki soruşturmaları engellemekle de suçlanıyor. Ayrıca, belgelerde, Çinli bilim adamlarının son yıllarda yaptığı biyolojik araştırmalara da yer veriliyor.

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