ABD istihbaratından endişe veren uyarı: 6 ay içinde saldırabilirler

ABD istihbaratı, Taliban’ın yönetimi ele geçirmesinden sonra Afganistan’daki radikal grupların ABD’ye yönelik terör eyleminde bulunabileceğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

15 Ağustos’ta Taliban’ın Afganistan yönetimini ele geçirmesinden sonra bölgede belirsizlik devam ediyor… ABD istihbaratı bölgedeki belirsizlik ve endişe devam ederken oluşan bu boşluğun radikal grupların işine yarayabileceğini duyurdu.

Financial Times gazetesi, ABD istihbaratından yetkililerin, Afganistan’daki radikal grupların ABD’ye 6 ay içinde saldırabileceğini söylediğini aktardı. Birleşmiş Milletler tarafından “dünyanın en büyük insanlık krizinin yaşandığı ülke” olan Afganistan’da çok sayıda radikal grup bulunduğunu aktaran yetkili, IŞİD-K isimli IŞİD benzeri örgütün Taliban’ı da hedefe aldığını aktardı.

ABD’nin 2001’deki operasyonundan önce ülkede terör örgütlerinin bulunduğunu aktaran yetkililer, Taliban’ın ülkeyi terör örgütleri için bir merkez haline getirmek istemediğini de dile getirdi.

ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) kıdemli bir yetkili, ABD istihbarat birimlerinin IŞİD-K’nın ABD topraklarına 6 ile 12 ay içerisinde bir saldırı düzenleyebileceğini söyledi. Aynı yetkili, “El-Kaide’nin bu tür bir kapasiteye erişmesi bir ile iki yıl sürmüştü” dedi.

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