ABD kâbusu yaşıyor, ölü sayısı hızla artıyor! Biden’dan açıklama

ABD’nin Kentucky, Illinois, Arkansas, Tennessee ve Missouri eyaletlerinde yaşanan hortum felaketi sonrası ABD Başkanı Joe Biden açıklama yaptı. Biden, yaşanan hortum felaketini “hayal edilemez bir trajedi” olarak nitelendirdi. Kentucky eyaletinde meydana gelen hortumlar hakkında açıklama yapan Vali Andy Beshear, hortum felaketinde en az 70 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayarak, can kaybının gün sonuna kadar 100’ü geçebileceğini belirtti.

ABD’nin Kentucky, Illinois, Arkansas, Tennessee ve Missouri eyaletlerinde yaşanan hortum felaketi sonrası ABD Başkanı Joe Biden açıklama yaptı.

Biden, yaşanan hortum felaketini “hayal edilemez bir trajedi” olarak nitelendirerek, “Bu sabah, ABD’nin orta kesimindeki yıkıcı fırtınalar hakkında bilgilendirildim. Sevilen birini böyle bir fırtınada kaybetmek düşünülemez bir trajedi. Hayatta kalanları arama ve hasar tespitleri devam ederken, ihtiyaç duydukları her şeye sahip olmalarını sağlamak için valilerle birlikte çalışıyoruz” dedi.

FEMA, HAREKETE GEÇTİ

Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) Direktörü Deanne Criswell yaptığı açıklamada, hortumlardan en fazla etkilenen Kentucky eyaletinin Valisi Andy Beshear ile konuştuğunu ve arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği eyaletin “gerekli tüm federal kaynaklara sahip olacağını” aktardı.

300 BİNDEN FAZLA KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Tennessee, Arkansas, Kentucky ve Indiana’da hortumlar nedeniyle yaklaşık 332 bin kişinin elektriksiz kaldığı ifade edilerek, bu sayının yaklaşık 130 bininin Tennessee’de olduğu belirtildi.

CAN KAYBI 100’Ü GEÇEBİLİR

Kentucky eyaletinde meydana gelen hortumlar hakkında açıklama yapan Vali Andy Beshear, hortum felaketinde en az 70 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayarak, can kaybının gün sonuna kadar 100’ü geçebileceğini belirtti.

ARKANSAS’TA 2, TENNESSEE’DE 3 CAN KAYBI

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresine (NOAA) göre Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri ve Tennessee’de en az 24 hortum çıktı. Arkansas’a bağlı Monette kentinde çıkan hortumda bir bakımevinin kısmen yıkılması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Tennessee’de ise en az 3 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Illinois’te ise e-ticaret şirketi Amazon’a ait bir deponun çatısı kısmen çökerken, yaralananlar olduğu belirtildi.

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