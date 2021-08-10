ABD Kanada ve İngiltere’den Belarus’a Yönelik Yeni Yaptırımlar

ABD yönetimi, Kanada ve İngiltere’yle koordinasyon halinde Belarus’a yönelik yeni yaptırımları devreye soktu. Belarus’ta geçen yıl yapılan ve batılı ülkeler tarafından hile karıştığı kabul edilen seçimlerin ardından Devlet Başkanı Alexander Yukaşenko’nun muhaliflere karşı tavrı art arda yaptırımları beraberinde getiriyor.

ABD Başkanı Joe Biden yeni yaptırımlarla ilgili olarak yaptığı açıklamada “Belarus halkının özgür iradesine saygı göstermek yerine Lukaşenko rejimi seçimlerde hile yapma ve muhaliflere karşı acımasız bir baskı kampanyası uygulama yolunu seçti. Binlerce barış yanlısı göstericiyi gözaltına almak, 500’den fazla aktivisti, sivil toplum örgütleri liderlerini ve gazetecileri hapse atmak, uluslararası uçuş yapan bir yolcu uçağının yolunu değiştirtmek benzeri eylemler, Lukaşenko rejiminin ne pahasına olursa olsun iktidarı elinde tutmak adına ortaya koyduğu gayri meşru çabalarıdır”ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığı da yaptırımlarla ilgili açıklamasında Kanada ve İngiltere’yle birlikte atılan adımlarla özellikle “Lukaşenko’nun cüzdanı” olarak adlandırılan enerji, inşaat ve tütün gibi sektörlerin yaptırımlarda hedef alındığını belirtti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da yaptığı açıklamada “Kanadalı ve İngiliz partnerlerimizle birlikte bugün, Lukaşenko rejiminin demokrasi karşıtı eylemlerine yönelik uluslararası kınamamızı ortaya koymaya devam ediyoruz” dedi.

Yaptırım listesine alınan şirketler arasında ülkenin en önemli gelir kaynaklarından biri olan potasyum üreticisi, Belaruskali adlı kamu kuruluşu da yer alıyor.

Yeni yaptırım kararları toplamda Belarus ve Sırbistan’dan 44 kişiyi de kapsıyor.

Uzmanlar yaptırımların Lukaşenko ve çevresindeki kişilere mali olarak ciddi zarar vereceği değerlendirmesini yapıyorlar.

Belaruskali şirketinin daha önce bir başka büyük şirket Belneftekhim’le işbirliği yaparak yaptırımlardan kaçtığı ancak bu kez bunun da mümkün olamayacağı ifade ediliyor.

Lukaşenko yaptırımlara sert çıktı

Düzenlediği basın toplantısında Lukaşenko, kendisinin diktator olmadığını söyleyen ve ülkede darbe yapmaya çalışanlara karşı eyleme geçtiğini savundu.

İngiltere’nin uygulamaya aldığını açıkladığı yaptırımların Belarus’u boğabileceğini dile getiren Lukaşenko, İngiliz hükümetine de “ABD’nin kucağındaki köpekler” diyerek hakaret etti.

İngiltere ve ABD daha önce de Belaruslu bazı kişilere yönelik yaptırım kararları almış ve mal varlıklarını dondurarak seyahat yasakları getirmişti.

Yaptırımlarla ilgili bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de “ABD yönetimi bir kez daha Belaruslu yetkilileri, sivil toplum üyelerine, medyaya, sporculara, öğrencilere ve halkına baskı yapmaya son vermeye davet ediyor. Derhal siyasi tutukluları serbest bırakması çağrısı yapıyor. AGİT Uzmanları Raporu’nda ortaya koyulan şekilde uluslararası gözetimle özgür ve adil seçimler yapmasını bekliyoruz. Uluslararası kamuoyuyla birlikte Belarus’ta insan haklarına aykırı davrananları cezalandırmaya devam edeceğiz” dedi.