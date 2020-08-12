ABD Kongresi, S-400 yüzünden 2 yıldır Türkiye’ye silah satışlarını engelliyor

Defense News portalının haberine göre ABD’de birkaç Kongre üyesi, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri alan Türkiye’ye tüm büyük silah satışlarına yaklaşık 2 yıldır engel oluyor.

Tam olarak kaç anlaşmanın dondurulduğu belli olmadığı ifade edilirken aralarından en az ikisinin ‘büyük’ olarak gösterildiği kaydedildi. Bu ‘büyük’ anlaşmalardan biri, F-16 savaş uçaklarının modernizasyonu, diğeri Türkiye’nin Pakistan’a 1.5 milyar dolarlık savaş helikopteri satışının tamamlanması için gereken ABD yapımı motorlar için ihracat lisansları ile ilgiliydi.

Haberde, Kongre üyelerinin bu hareketi, ABD yönetiminin, 1975’teki Kıbrıs harekatından sonra Türkiye’ye 3 yıl boyunca uygulanan silah ambargosundan sonra 40 yıldır başvurmadığı Ankara’ya diplomatik baskı aracı olduğu kaydedildi.

Diğer yandan, ABD savunma sanayisi temsilcileri, bu durumun önümüzdeki yıl değişmemesi durumunda, iki ülke şirketleri arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyeceğinden korkuyor.

ABD Senatosu Dışişleri Komitesi Başkanı Jim Risch ve Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi üyesi Michael McCaul, Türkiye’yle silah anlaşmalarını engellediklerini itiraf etti.

Risch, Defense News’e açıklamasında, “Türkiye’nin S-400 alımı, Kongre’nin her iki kanadında her iki partide büyük endişe uyandırıyor. Bu alımla ilgili sorunlar çözüme kavuşturulmadığı sürece Türkiye’ye silah satışlarına destek veremem ve bunu yapmayacağım” dedi.

Defense News, Kongre’de çok sayıda kaynağın, engelde Temsilciler Meclisi’nden Eliot Engel ve Senato’dan Robert Menendez’in de rolü olduğunu bildirdiğini de aktardı. Kongre’deki kaynaklardan biri, “Yaklaşık son bir yıldır kimse bir şey imzalamadı. Her dördü de ‘evet’ demediği sürece bu süreçte hiçbir şey ilerlemeyecek” ifadelerini kullandı.