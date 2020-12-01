ABD Kongresinden onay bekleyen Sudan-İsrail barış anlaşması risk altında

NEW YORK (AA) – ABD Başkanı Donald Trump tarafından ekim ayında açıklanan Sudan ile İsrail ilişkilerinin normalleştirilmesi anlaşmasının risk altında olduğu belirtildi.

New York Times’in (NYT), anlaşma hakkında bilgisi bulunan ve ismi açıklanmayan 5 yetkiliye dayandırdığı haberinde, taraflar arasında varılan şartların yerine getirilmesinin önünde belirsizlik olduğu kaydedildi.

Haberde, anlaşmanın Trump yönetimi tarafından olgunlaştırılmadan 3 Kasım başkanlık seçimleri öncesi siyasi kazanım için aceleye getirilerek duyurulduğu ve nihayete ermesi için bu yıl sonuna kadar Kongrenin onayından geçmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Ancak Kongrede onay bekleyen, temelde Sudan’ın terörizmi destekleyen ülkeler listesinden çıkarılması ve geçmiş terör saldırılarının kurbanlarına tazminat ödenmesini kapsayan barış yasası konusunda farklı görüşler bulunduğu vurgulandı.

Haberde, bazı Kongre üyelerinin, Sudan’ın ödeyeceği tazminata 11 Eylül mağdurlarının da katılmasını istediğine işaret edilerek, özellikle ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden ile yeni döneme hazırlanan Kongrenin, Sudan barış anlaşmasını öncelikleri arasına almayabileceğine işaret edildi.

– Sudan ile İsrail'in ilişkilerini normalleştirme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ekim’de Sudan ile İsrail'in ilişkilerini normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Trump'ın açıklamasından hemen önce Beyaz Saray, Sudan konusunda Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarma kararını imzaladığını Kongreye bildirdiğini aktarmıştı.

Söz konusu adımın Sudan'ın 1998 Kenya ve Tanzanya'daki ABD Büyükelçiliklerine yönelik saldırıdaki "terör kurbanlarına 335 milyon dolarlık ödeme yapmasını" kabul etmesinin hemen ardından atıldığına işaret edilmişti.

15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törende de, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.