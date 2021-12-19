ABD Kongresi’nin Geride Kalan Bir Yılı

Trump destekçilerinin işgalinden azil sürecine, altyapı ve Corona yardım paketine kadar 2021, Amerikan Kongresi’nde son dönemde en önemli yıllardan biri oldu. Kongre üyelerinin küresel salgının etkileriyle mücadele etmek zorunda kaldığı bir dönemde yeni başkan, ilk yılında önemli yasa tasarılarını Kongre’den geçirmeye çalıştı. Amerikan Kongresi 2021’i nasıl geçirdi?

6 Ocak 2021… Amerikan Kongresi’nin bir yılını belirleyen tek bir gün.

2020 seçimini kaybeden eski Başkan Donald Trump’ın destekçileri, seçim sonuçlarını değiştirmek için Kongre’yi bastı. Amerikan Kongresi 200 yıl sonra ilk kez işgal edildi.

George Washington Üniversitesi’nden Casey Burgat, “Amerikan vatandaşlarının içeri zorla girerek, hep barışçıl olacağını sandığımız, iktidarın devir-teslimini engellemeye çalışması bu olaya tanık olan birçoğumuz ve böyle bir şeyin asla bu ülkede yaşanmayacağını düşünen ortalama Amerikalılar’ın gözünü açtı. Bunu biz başka ülkelerde gördük, yeni ve başarısız demokrasilerde gördük. Ama burada görmedik” diyor.

O gün olanlar Trump’ın ikinci azil sürecinin başlamasına neden oldu. Ancak Senato Şubat ayında, Trump’ı isyana teşvik suçlamasından akladı.

Bu arada güney eyaletlerinden Georgia’da yapılan özel Senato seçimleri Demokratlar’a az farkla Kongre’nin kontrolunu kazandırdı.

Corona virüsü salgını nedeniyle ekonomik ve sağlık krizlerini hedef alan milyarlarca dolarlık yardıma Kongre’den partiler üstü destek geldi.

Casey Burgat, “Bu tasarıların genişliği ve kapsamı büyük bir başarıydı. Ve bunu salgın nedeniyle, birçoğunun Washington’da olmadığı bir ortamda hızlı bir şekilde başardılar” şeklinde konuşuyor.

Senato’da Demokratlar, bireysel silahlanmanın denetim altına alınması, göçmenlik ve seçmen hakları gibi konularda önemli yasa tasarılarını geçirmek amacıyla, Cumhuriyetçilerin filibuster adı verilen uygulamasını sonlandıracak gerekli olan 60 oy barajını aşamadı. Birçoğu bu nedenle Senato kurallarının değişmesi çağrısı yaptı.

Adil Seçim Merkezi’nden Rebekah Caruthers, “Normal düzende herhangi bir yasa için 50 artı bir yerine 60 oy gerekiyor. Eğer Amerika filibusterdan kurtulmazsa ya da en azından anayasal konular ya da haklar bağlamında filibuster’ı aşamazsa Amerikan Senatosu için anlamlı yasa tasarıları geçirmek çok zor olacak” diyor.

Bu arada Başkan Biden’ın sosyal altyapı paketi biraz ilerleme sağladı. Beyaz Saray müzakere etti ve Kongre 1,2 trilyon dolarlık altyapı paketini Kasım ayında onayladı. Daha sonra daha büyük sosyal harcama tasarısının geçmesi için çaba harcadı, ki bu pakette iklim değişikliğiyle mücadele, sağlık sistemine erişimin genişletilmesi ve çocuklu ailelere devlet destekli kreş hizmeti bulunuyor. Ama Cumhuriyetçiler sosyal harcama paketine karşı çıkıyor. Gerekçeleri, çok maliyetli bulunması ve enflasyonu daha da arttıracak olması.

Demokratlar, Cumhuriyetçi bazı eyaletlerde değiştirilen oy verme haklarıyla ilgili yasalara karşı Kongre’den yasa geçirmek için iki defa Senato’nun gündemine yasa tasarısı getirseler de Cumhuriyetçiler’in oylarına takıldılar.

Demokratlar ise ilerlemekte kararlı.

Casey Burgat, “Seçmenler Demokratlar’ın işleri yoluna koyabileceğini düşünüyor. Cumhuriyetçiler yollarına çıksa, engellese ya da hiç oy vermeseler bile Demokratlar gerekli oyları kendi partileri içinden almak istiyor” diyor.

Dikkatlerin Kongre ara seçimlerine çevrileceği 2022 yılında sosyal harcama paketi yasa tasarısı, Demokrat üyelerin geçirmek istedikleri son önemli yasa tasarısı olacak.