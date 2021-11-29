ABD Kongresi’nin Gündemi Bütçe ve Savunma Harcamaları

Bütçe ve savunma harcamalarıyla ilgili takvim nedeniyle ABD Kongresi üyelerini Aralık ayında yoğun bir gündem bekliyor. Demokrat Partililer, sağlık, iklim değişikliğiyle mücadele ve aile hizmetlerini kapsayan 2 trilyon dolarlık planı Kongre’den geçirmeyi umuyor.

Kongre’nin önündeki en acil gündem maddesi, federal hükümetin fonlanması. Eylül ayının sonunda varılan geçici anlaşma, federal hükümet dairelerinin 3 Aralık’a kadar faaliyetlerini sürdürmesine olanak tanımıştı. Ancak bu durum, hükümetin kapanmasını engellemek için 3 Aralık Cuma gününe kadar yeni bir anlaşma yapılması gerektiği anlamına geliyor.

Ardından Kongre’nin borçlanma sınırı meselesini ele alması gerekiyor. Kongre ya mevcut borçlanma tavanını yükseltecek, ya da Maliye Bakanlığı’nın borçlanacağı miktara konan sınırı kaldıracak. Hiçbir adım atılmaması halinde hükümetin borç ödemelerini geciktirmesi, hatta temerrüde düşmesi söz konusu. Bu durum, mali piyasalar ve küresel ekonomi açısından bazı zorluklara neden olabilir.







Hükümetin harcama taahhütleriyle Maliye Bakanlığı’na giren para akışının dengelenmesini içerdiği için borçlanma sınırına ne zaman erişileceğine ilişkin son tarihi belirlemek zor. Ancak Maliye Bakanı Janet Yellen, borçlanma sınırına 15 Aralık’ta erişilebileceğini söylemişti.

Kongre üyeleri bir yandan da yıl sona ermeden önce Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) olarak bilinen yıllık savunma harcamalarının onaylanması üzerinde çalışıyor. ABD Savunma Bakanlığı’na ayrılacak bütçeyi onaylayan ve bakanlığın politikalarını belirleyen bu yasa, 1961 yılından bu yana her defasında sorunsuz şekilde Kongre’de kabul edilerek Demokrat ve Cumhuriyetçi Partililer’i ortak paydada birleştirmesiyle biliniyor. Bu yılki Savunma Bakanlığı bütçesi 768 milyar dolar olarak belirlendi.

Demokrat Partililer ayrıca önümüzdeki haftalarda Başkan Joe Biden’ın öncelikli iç politika girişimlerinden biri olan 2 trilyon dolarlık programı için Senato’dan onay almayı umuyor. Bu sosyal programlar; çocuklu ailelere vergi indirimi, konut yardımı, iklim değişikliğiyle mücadele ve reçeteli ilaç maliyetlerini azaltmayı hedefliyor.

Demokrat Parti kontrolundaki Temsilciler Meclisi, paketi, hiçbir Cumhuriyetçi Partili üyenin desteği olmadan onaylamıştı. Ancak paket, iki parti arasında bölünmüş ve sadece Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in oyuyla eşitliğin bozulduğu 100 sandalyeli Senato’da çok daha büyük bir belirsizlikle karşı karşıya.