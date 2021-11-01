ABD Kongresi’nin Kasım Gündemi Yoğun 

Kasım ayı Başkan Joe Biden açısından hareketli geçecek gibi görünüyor. Biden’ın iç siyaset takviminin temel taşlarından birini oluşturan 2,75 trilyon dolarlık harcama paketinin geleceği de önümüzdeki günlerde belli olacak. Bazıları sosyal altyapı paketini 1930’ların Yeni Düzen (New Deal) planına ya da 1960’ların Büyük Toplum (Great Society) programına benzetiyor.

Reuters haber ajansına konuşan bir kaynağa göre Biden geçen hafta Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar’la kapalı kapılar ardında yaptığı bir toplantıda Kasım ayı başlarındaki gündem hakkında, “(Ara seçimler sonrasında) Meclis ve Senato’daki çoğunluğun ve başkanlığımın önümüzdeki hafta yaşanacaklara göre belirleneceğini söylemenin abartılı olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Rutin hükümet çalışmalarını finanse etmek için yıllık 1,5 trilyon dolarlık harcama tasarısının da 3 Aralık’tan önce Kongre’den geçmesi gerekiyor. Tasarının Kongre’de başarısız olması durumunda hükümet kısmi bir kapanma riskiyle karşı karşıya kalabilir.

Temerrüt riski

Washington’un 28,4 trilyon dolarlık borçlanma üst sınırını yükseltme hedefi için de son tarih 3 Aralık. Cumhuriyetçiler bu sürece katılmayı reddedeceklerini söylüyor.

Bu cephede yaşanacak başarısızlığın, federal hükümeti tarihi bir temerrüde düşürmesinden ve küresel ekonomide dalgalanmalara neden olmasından endişe ediliyor.

Temsilciler Meclisi en erken bu hafta 2,75 trilyon dolarlık paketin 1 trilyondan fazla kısmını oluşturan ve ülkenin yollar, köprüler gibi fiziki altyapısını yenilemeye ayrılan kısmı için oylama yapabilir. Bu tasarıyı Cumhuriyetçiler’in de bir kısmı destekliyor.

Ancak bunun ardından gelecek 1,75 trilyon dolarlık sosyal altyapı tasarının Kongre’de büyük tartışmalara neden olması bekleniyor. Demokratlar’ın aylardır savundukları tasarı anketlere göre Biden’ın popülerliğini de azaltıyor. Biden başlangıçta bu paketin 3,5 trilyon dolar olması hedefiyle yola çıkmış ancak daha sonra bütçede kısıntıya gitmek zorunda kalmıştı.

G-20 ve iklim zirveleri için Avrupa’da olan Biden Pazar günü paketin bu hafta içinde oylanmasını umduğunu söylemişti.

Halkın büyük bir kısmı, büyük tasarının içerdiği çocuklu, düşük gelirli aileler için vergi indirimlerinden, genişletilmiş sosyal güvenlik ağı programlarından ve iklim değişikliğiyle mücadele için 550 milyar dolarlık yatırımdan habersiz.

Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, Pazar günü paketin içeriğiyle ilgili ABC televizyonunun ‘‘This Week’’ programına açıklama yaparak paketi övdü. Buttigieg, ‘‘Bu hiç yoktan iyidir denecek bir paket değil’’ diye konuştu.

Cumhuriyetçiler Demokratlar’ın harcama paketlerine karşı birleşmişken ve Demokrat Parti grubunda da görüş ayrılıkları yaşanırken Kongre’nin bu ağır yükü kaldırıp kaldıramayacağı belirsiz.

Buna ek olarak Senato seçim reformu yasa tasarısı gündeme almaya hazırlanıyor.

Kürsü İşgali kuralı değişebilir

Demokratlar’ın çabaları beklendiği gibi başarısız olursa, bu, onları azınlık konumundaki Cumhuriyetçiler’in bu tür tasarıları bu kadar kolay engelleyememesi için ‘‘kürsü işgali’’ kuralını değiştirmeye yönlendirebilir.

Ancak Demokratlar’ın esas önceliği iki büyük harcama tasarısını Kongre’den geçirerek Biden’ın iç siyaset gündemini hayata geçirmek olacak.

Aylarca süren tartışmalarla Demokrat Parti içindeki ılımlı ve liberaller tasarının Kongre’den geçebilecek güvenli alanda kalması için çalıştı.

Ancak partinin önde gelen liberallerinden Senatör Bernie Sanders Pazar günü CNN televizyonuna yaptığı açıklamada reçeteli ilaç fiyatlarının azaltılmasıyla ilgili bir maddenin de sosyal altyapı paketine eklenmesi gerektiği görüşünü dile getirdi.

2022 yılının Kasım ayında yapılacak Kongre ara seçim kampanyaları yaklaşırken, Kongre’den geçmeyi bekleyen tasarılar, Demokratlar’ınCumhuriyetçiler’den fazla yardım almadan hükümet programlarını büyük ölçüde genişletilirken, bazı kesimler için vergileri azaltarak aşırı zenginlerle şirketlerin vergilerini arttırmayı başarıp başaramayacaklarını da test edecek.

Demokrat Parti’nin Salı günü Virginia eyaletinde yapılan başa baş valilik seçiminde zafer elde etmesi partinin cesaretlenmesini sağlayabilir.

Ancak Cumhuriyetçiler’in Demokratlar’ı bozguna uğratması durumunda Kongre’deki ılımlı Demokratlar Biden’ın sosyal altyapı paketi konusunda gözden geçirmesini isteyebilir.