ABD mahkemesinden Prens Andrew’in yargılanmasına yeşil ışık

Cinsel istismar suçlamaları nedeniyle zor günler geçiren ve tüm unvanlarını kaybetme tehlikesi yaşayan Prens Andrew’e ABD mahkemesinden kötü haber geldi. Prensin cinsel saldırı iddiasıyla hakkında açılan davanın reddedilmesi yönündeki talebi reddedildi.

Sozcu.com.tr

ABD‘deki Manhattan Federal Mahkemesi, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in ortanca oğlu Prens Andrew’in cinsel saldırı davasından yargılanması gerektiğine hükmetti.

Davacı Virginia Giuffre, Prens Andrew’in henüz 17 yaşındayken kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyleyerek geçen sene ABD’de dava açmıştı.

Ancak Giuffre’nin seks ticaretinden hüküm giyen ABD’li iş insanı Jeffrey Epstein’le 2009 yılında 500 bin dolar karşılığında, olası bir davada sanık olabilecek ve Epstein’e yönelik suçlamalarla ilişkilendirilebilecek hiç kimseye dava açmayacağına dair bir anlaşma imzaladığı ortaya çıkmıştı.

Bunun üzerine avukatları, Prens Andrew’e yönelik suçlamaların düşürülmesini istedi.

MAHKEME TALEBİ REDDETTİ

Manhattan’daki mahkeme, iptal başvurusunu reddederek söz konusu anlaşmanın Prens Andrew’i kapsamadığını ve davanın devam edeceğini belirtti.

Giuffre, davanın reddedilmesi yönündeki girişimlerin reddedilmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

61 yaşındaki York Dükü Prens Andrew, cinsel istismar iddialarını reddediyor. Prens, daha önce “Bu hanımefendiyle görüştüğümü hatırlamıyorum, kesinlikle öyle bir şey yok” demişti.

Cinsel istismar davası nedeniyle kraliyetteki görevlerinden ayrılan ve tüm unvanlarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Prens Andrew’ın dava masraflarını ödemek için İsviçre’deki köşkünün satışını hızlandırmaya çalıştığı haberi de basına yansımıştı.

Haberlerde, annesi İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in de maddi desteği kestiği prensin elinde, köşkü sattıktan sonra hiçbir mülk kalmayacağı iddia ediliyor.

ABD’de görülen seks tarikatı davasında, cinsel suçlardan yargılanıp hüküm giyen ABD’li milyarder işadamı Epstein 2019 yılında cezaevinde hayatına son vermişti. Ona yardım etmekle suçlanan kız arkadaşı Ghislaine Maxwell de aralıkta suçlu bulunmuştu.

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