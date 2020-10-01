ABD Malezyalı şirketten palm yağı alımını durdurdu

KUALA LUMPUR (AA) – ABD, Malezyalı palm yağı üretim şirketi FGV Holdings'den palm yağı ithalatına yasak getirdi.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Biriminden (CBP) yapılan açıklamada, FGV'nin ABD'ye yaptığı palm yağı sevkiyatının, şirkette "zorla işçi çalıştırma yapıldığına" dair iddialar üzerine durdurulduğu bildirildi.

Kararın, yaklaşık bir yıl süren incelemenin ardından alındığını belirten CBP, şirketin şimdiye kadar çalışanlara yönelik fiziksel ve cinsel şiddet, tehdit, kimliklerini alıkoyma ve çocuk işçi çalıştırma gibi uygulamalara gittiğine dair makul göstergeler tespit edildiğini açıkladı.

Yasağın ardından yazılı açıklama yayımlayan FGV yönetimi, ABD'li yetkililerin aldığı karardan ötürü hayal kırıklığına uğradıklarını belirterek, "Söz konusu durumu düzeltmek için tedbirler alınmaktadır. Şirketimiz, faaliyetlerinde hiçbir insan hakkı ihlali veya ceza gerektiren suçları hoş görmemiştir." ifadelerini kullandı.

Malezya basınındaki haberlerde, dünyanın en büyük ham palm yağı üreticisi FGV Holdings'in ABD'ye satışlarının yasaklanması, ülkenin palm yağı endüstrisine büyük bir darbe olarak nitelendirildi.