ABD medyası: Trump, ulusal acil durum ilan edecek

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bugün saat 15.00’da (TSİ 22.00) Beyaz Saray’da Kovid-19 konulu bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

“Güçlü sınır politikası” sayesinde bu noktaya kadar Kovid-19 kaynaklı sadece 40 ölüm olduğunu vurgulayan Trump, “Daha zayıf ya da açık sınırlarımız olsaydı, bu ölü sayısı çok daha yüksek olurdu.” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan ABD basınının, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlerinde, Trump’ın Kovid-19 nedeniyle ulusal acil durum ilanı hazırlığında olduğunu bunu da muhtemelen bugünkü basın toplantısında açıklayacağı ileri sürüldü.

Trump’ın basın toplantısında, “Stafford Act” olarak bilinen yasayı devreye sokarak, eyaletlere ve belediyelere daha çok federal yardım sağlanmasına kapı aralayacağı belirtildi.