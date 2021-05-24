ABD merkezli askeri dergi, Rus Armata tankını Amerikan Abrams ile karşılaştırdı: NATO için ciddi tehdit

Kris Osborn imzalı makalede, Rus yapımı T-14 Armata tankı ile ABD menşeili M1 Abrams tankının teknik özellikleri karşılaştırıldı.

ABD’li uzmana göre Rus tankı, Amerikan muadilinden daha hafif ve daha hızlı hareket ediyor.

Armata’nın mürettebatının dört kişiden oluştuğuna dikkat çeken yazar, tankın insansız kule, yüksek atış hızı, termal görüntüleme menzili ve tankçıların koruma altında olduğu tasarım gibi özelliklere sahip olduğunu vurguladı. Osborn ayrıca Armata’nın atış menzilinin Abrams tankının bugünkü modelleri ile neredeyse aynı olduğunu ifade etti.

Osborn Rus tankını, “Bu savaş makinesi, belirtilen özelliklerin doğru olması koşuluyla ABD ve NATO kuvvetleri için çok ciddi bir tehdit oluşturuyor gibi görünüyor” ifadeleri ile niteledi.

ABD’li uzman yazar, Abrams’ın avantajları arasında ise ek ağırlık nedeniyle tankı hareketliliğini ağırlaştıran, ancak aynı zamanda aracın düşman ateşi altında hayatta kalma şansını arttıran ağır zırha vurgu yaptı.