ABD Minneapolis’te bir siyahı öldüren polisler görevden alındı

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Floyd’un ölümüne karışan 4 polisin görevlerine son verildiğini duyurarak “Bu doğru bir karar” ifadelerini kullandı.

Four responding MPD officers involved in the death of George Floyd have been terminated. This is the right call. — Mayor Jacob Frey (@MayorFrey) May 26, 2020

Yurttaşların çektiği ve sosyal medyada paylaşılan video kaydında, beyaz polisin yere yatırarak diziyle boynuna bastığı Floyd, dakikalar boyunca defalarca “Lütfen, nefes alamıyorum, lütfen” şeklinde yalvarmıştı.

Bir süre sonra yerde hareketsiz kalan Floyd, daha sonra gelen acil sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak hastaneye kaldırılmış ancak kısa süre sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Floyd’un gözaltına alınma şekline tepki gösteren Belediye Başkanı Frey, Facebook hesabından siyah toplumundan özür dileyerek “Amerika’da siyah olmanın cezası, ölüm olmamalı” ifadelerini paylaşmıştı.

Bir iş yeri sahibinin ‘sahtecilik’ şikayeti üzerine eşkal benzerliği şüphesiyle gözaltına alınmak istenen Floyd’a uygulanan şiddet, 2014 Temmuz’unda New York’un Staten Island bölgesinde yaşanan benzeri Eric Garner olayını hatırlatmıştı.

Sokakta kaçak sigara sattığı gerekçesiyle, New York polisi (NYPD) tarafından boğazı sıkılarak gözaltına alınmaya çalışılan Garner, defalarca “Nefes alamıyorum” diye yalvarmış, fenalaşması üzerine ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetmişti. Eric Garner’ın son sözü “Nefes alamıyorum” ifadesi, ülke genelinde siyahlara karşı polis şiddetine karşı başlayan protesto gösterilerinde en önemli sloganlardan biri haline gelmişti.