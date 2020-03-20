ABD nakit para veriyor iktidar sadece vaat ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, corona virüsü ile Mücadele Eşgüdüm toplantısı sonrası açıkladığı 100 milyar liralık ekonomik destek paketine muhalefetten tepki geldi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, ABD’de coronaya karşı alınan önlemleri hatırlattı ve şöyle dedi: “ABD Başkanı her vatandaşına 1000 dolar veriyor, bizimkiler de ücretsiz kolonya dağıtma kararı alıyor. Ekonomiyi desteklemek için Almanya 600 milyar, İngiltere 400 milyar, AB Komisyonu 480 milyar dolar ayırdı. Erdoğan’ın açıkladığı paket 15 milyar dolar. Çok yetersiz.”

‘ORTADA TEDBİR YOK’

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Erdoğan’ın açıklamaları için ‘hayal kırıklığı’ dedi ve şunları söyledi: “Salgın ortaya çıktığında altı gün ortada yoktu. Açıklanan paket beklentilerin çok uzağında. Derde deva hiçbir tedbir çıkmadı. Çiftçi temsilcisini toplantıya bile çağırmamışlar. Yapılmayan ticaretin, kazanılmayan gelirin, kapanan dükkanın vergisini erteleyerek piyasayı canlandıracağını zannediyor. ‘Esnafın batmasına izin vermeyeceğiz’ diyemediler. ‘Çalışanın maaşlarını biz ödeyeceğiz’ diyemediler. Yine pansuman.”

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi ise ekonomiyle ilgili kanun teklifini Meclis’e sunduklarını belirtti. Hamzaçebi, önerilerini şöyle sıraladı: “Vergi ve sigorta pirim borçları yapılandırılmalı. Bekleyen KDV iadelerinin yüzde 50’si avans olarak ödenmeli. Yükseköğretim öğrencilerine ayrım yapılmadan 500’er liralık ödenek verilmeli.” CHP’nin teklifi kabul edilirse, son 3 yılda 6 ay prim ödemiş ve son bir aydır çalışan herkes işsizlik ödeneğinden yararlanabilecek.

İşsiz kalanlara hiçbir şey yok

Tüm dünyada, piyasaya dışarıdan nakit desteği verildi. Bizde böyle bir şey yok. Onun yerine toplayacağı vergileri erteliyor, ödemesi gereken maaşları öne çekiyor. İşsiz kalana, işletmesini kapatana bir şey yok. Dağ fare doğurdu.

Aile sigortası devreye girsin

Hükümet olmayan ticaretin, olmayan gelirin vergisini erteliyor. Bu paket kalp krizi geçiren hastaya aspirin veriyor. Hükümet derhal ek gelir yaratacak kaynak aktarımı açıklamalı. Aile sigortasıyla yoksul ailelere destek sağlanmalı.

Halk, sefalete sürüklenecek

Açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşayan milyonlara yönelik bir şey yok. 2 yılı aşkın süredir ekonomik kriz ile boğuşan milyonlarca ücretli çalışan ilerleyen günlerde virüs salgınının yaratacağı kriz ikliminde sefalete sürüklenecek.

Sağlık çalışanı korunmalıdır

Endişe ettiğim tüm olumsuzlukları içeren bir paket açıklandı. İşçiye, emekçiye, emekliye, yoksula hiçbir şey çıkmadı. Sağlık çalışanlarını korumaya dönük önlem yok. Hayatını kaybetme riski olanlara kolonya ve maske dağıtacaklar.

Üreticiler için ağır darbe oldu

Corona salgını üreticilere ayrı bir darbe vurdu. Tarım sektörü için de önlem alınmalı. Bu konuda bugünden tezi yok yeni bir düzenleme yapılmalıdır.

İnsanlarımız nasıl geçinecek?

Açıklanan bu paket müteahhit paketi. Herkes evine kapanacak ama nasıl geçinecek? Gıda ve tıbbi ihtiyaçlara destek yok. Görülmemiş bir kriz yaşıyoruz.

Pakette dua ve bir de sabır var

Toplantıdan ‘Kalan sağlara uygun faizli kredi’ çıktı. Bol bol kolonya ve maske. Bir de dua ve sabır var. Bu tedbirlere corona virüsü bile şaşırır.

Vatandaşın su borcu ne olacak?

Vatandaşlarımızın elektrik, doğalgaz su faturaları, kredi kartı borçları, ihtiyaç kredileri ne olacak? Halkımız bedava maske ve kolonyayla avunacak.