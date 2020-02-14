ABD Öğrenci Vizelerine Yeni Kısıtlamalar Getiriyor

Amerikan hükümeti, yabancı öğrencilere verilen vizelerde değişikliğe gitmeyi planlıyor. Trump yönetiminin bu ay açıklaması beklenen yeni kısıtlamalar, Amerika’daki yabancı öğrencilerin akademik yaşamlarının her aşamasında yeniden onay almalarını zorunlu hale getirecek.

İlk kez Forbes dergisi tarafından bildirilen yeni uygulamanın yabancı öğrencilerin Amerika’da kaldıkları süreyi kısaltacağı da kaydediliyor.

Yeni kural nedir? En çok kimler etkilenecek?

Yeni kurallar, yabancı öğrencilerin akademik planlarındaki her değişiklik için yeniden izin almalarını öngörüyor. Öğrencilerin akademik çalışmalarının beklenenden uzun sürmesi durumunda lisans programından lisansüstü programa geçişte olduğu gibi aynı süreçten geçmeleri gerekiyor.

Bu ay açıklanması hedeflenen yeni uygulamanın F1, F2, M1 ve M2 türü eğitim vizelerine sahip öğrencileri ve bu öğrencilerin eş ve çocuklarını etkilemesi bekleniyor.

Önerilen yeni kuralın arkasında yatan gerekçe nedir?

Amerika İç Güvenlik Bakanlığı’ndan bir yetkilinin Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamaya göre yeni kuralın gerekçesini anlamak için İhtiyaç Bildirgesi (statement of Need) https://www.reginfo.gov/public/do/eAgendaViewRule?pubId=201910&RIN=1653-AA78 bölümüne bakmak gerekiyor.

Bu bölümde, ”Bu kural, göçmen olmayan öğrenci statüsü vizesine sahip kişilerin vize sürelerini aşmasının engellenmesi ve göçmen olmayan öğrenci vizesinin bütünlük ve güvenilirliğinin arttırılması” ifadesine yer veriliyor.

Amerika’ya en çok yabancı öğrenci gönderen ülkeler hangileri?

Amerika’ya en çok Çin ve Hindistan’dan öğrenci geliyor. Verilere göre tüm yabancı öğrencilerin yaklaşık yarısı, bu iki ülkeden geliyor. Amerika’da Çin’den gelen öğrenci sayısı 363 bin 341, Hindistan’dan gelenlerin sayısıysa 196 bin 271.

F1 ve M1 öğrenci vizelerinin arasındaki fark nedir?

Her iki vize de yabancı öğrencilere veriliyor. F1, Amerikan Göçmenlik ve Vatandaşlık Dairesi’nin (USCIS), Öğrenci ve Ziyaretçi Değişimi Enformasyon Sistemi’yle (SEVIS) arasında bulunan anlaşma çerçevesinde onay verdiği eğitim kurumlarında tam zamanlı yüksek eğitim derecesi elde etmeyi hedefleyen ya da akademik programa katılan öğrencilere veriliyor.

M1 vizesi ise lisan programları, kozmetoloji okulu, mekanik eğitimi gibi mesleki eğitim veren kurumlara devam eden öğrencilere veriliyor. M1 vizesi ve bu vize sahiplerinin eş ve çocuklarına verilen M2 vizesi sadece bir yıl geçerli olup en fazla üç yıla kadar uzatılabiliyor.

Amerika’ya geri gelmek isteyen öğrencilerin memleketlerine geri dönmeleri ve vize sürecinden tekrar geçmeleri gerekiyor mu?

Amerika İç Güvenlik Bakanlığı’na göre şu anda bu konudaki nihai kuralın ne olacağı, henüz belli değil.

Mevcut uygulama nedir?

Şu anda göçmen olmayan öğrenci statüsündeki kişiler, bu statü devam ettiği sürece Amerika’da kalabiliyor. Bu, öğrencilerin eğitim aldıkları programa dahil oldukları ve göçmen olmayan öğrenci statüsünü korudukları sürece Amerika’da kalmaya devam edebilecekleri anlamına geliyor.

Amerika’da öğrenci vizesiyle bulunanların sayısı kaç?

İç Güvenlik Bakanlığı 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin verileri henüz açıklamasa da Amerika’ya dünyanın dört bir yanından gelen yabancı öğrenciler, en çok yüksek eğitim amacıyla Amerika’da bulunuyor. Ancak Amerika’ya gelen yabancı öğrenci sayısı uzun yıllar boyunca arttıktan sonra iki yıldır üst üste duraklama gösteriyor. Hatta bazı ülkelerden Amerika’ya gelen öğrenci sayısında ciddi düşüşler kaydediliyor.

Yabancı Eğitim Enstitüsü’nün Amerika Dışişleri Bakanlığı’yla beraber hazırladığı ve Kasım 2019’da yayınladığı yıllık Açık Kapılar raporu, 2018-2019 eğitim yılında Amerika’daki yüksek öğrenim kurumlarında eğitim gören toplam 19 milyon 828 bin öğrencinin bir milyon 95 bin 299’unun yabancı ülkelerden geldiğini ortaya koyuyor.

Bu da Amerika’daki üniversitelerde eğitim gören yabancı öğrenci oranının yüzde 5 buçuk olduğu anlamına geliyor.

Yeni açıklanacak kuralların maliyetine ilişkin tahminler neler?

Amerika Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi’nin (ICE) yeni kuralların uygulanmasının gerek bu kurallara tabi tutulacak bireylere gerekse kamuoyuna olan maliyet ve yararını değerlendirme süreci içinde olduğu bildiriliyor.

Ancak Forbes dergisi, Amerikan hükümetinin, zaten geçerli vizeye sahip olan yabancılardan gelecek başvuruların altından nasıl kalkacağına şüpheyle bakıyor. Amerika Göçmenlik Avukatları Birliği’ne (AILA) göre Amerika Göçmenlik ve Vatandaşlık Dairesi, vize başvurularını ”giderek yavaşlayan ve kabul edilemeyecek ölçüde ağırlaşan bir hızla” değerlendiriyor.