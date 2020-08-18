ABD öncülüğündeki koalisyondan ‘Suriye ordusuna yönelik hava saldırısı’ iddiasına yanıt

Koalisyonun açıklamasında, 17 Ağustos Pazartesi günü saat 9.20 sularında, koalisyon askerlerinin, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) mensuplarıyla birlikte, IŞİD’le mücadele kapsamında ‘sıradan bir devriye’ gerçekleştirdiği ifade edildi.
Devriye konvoyunun Tel ez-Zahab yerleşim birimi yakınlarında, ‘Suriye rejimi destekli güçlere’ ait bir kontrol noktasına yaklaştığı belirtilen açıklamada, “Rejim destekli güçlerden güvenlik geçiş izni alındıktan sonra devriye, kontrol noktası yanında bulunan kişilerin saldırısına uğradı. Koalisyon askerleri nefsi müdafaa amacıyla karşılık verdi” denildi.
Koalisyon askerlerinden kimsenin yaralanmadığı, devriyenin üsse geri döndüğü ifade edilirken olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.