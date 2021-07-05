ABD ordusu, Katar’da bulunan 3 üssünü kapattı

ABD ordusunun resmi yayın organı ‘Stars & Stripes’te yer alan habere göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Katar‘da bulunan ve silah depolamak için kullandığı 3 askeri üssü tahliye ederek buradaki teçhizatı Ürdün’e taşıdı.

Pentagon’ndan yapılan açıklamada, geçen ay ordunun Merkezi Es-Seyliye ile birlikte Güney Es-Seyliye ve Falcon adındaki mühimmat tedarik noktalarının kapatıldığı bilgisi verildi.

Açıklamaya göre Es-Seyliye Üssü; tanklar, zırhlı personel taşıyıcıları ve çeşitli teçhizatın bulunduğu 27 depo ile birlikte ABD’nin bölgede lojistik merkezlerinden biri olarak hizmet veriyordu.

Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) açıklamasında, 3 üsten nakledilen teçhizatın ve buradaki destek misyonunun artık Ürdün Bölge Destek Grubu’nun bir parçası olduğu ifade edildi.

Geçen ay Wall Street Journal gazetesinin haberinde, ABD’nin Irak, Kuveyt, Ürdün ve Suudi Arabistan’dan birkaç MIM-104 Patriot hava savunma bataryasını ve Suudi Arabistan’dan en az bir Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) sistemini çektiği bildirilmişti.