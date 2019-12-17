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ABD ordusundan ‘Nazi’ gafı: Ardenler Taarruzu’nun yıl dönümünü Nazi subayı Peiper’in fotoğrafı ile kutladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve ABD ordusuna bağlı bazı birliklerin, Ardenler Taarruzu’nun yıl dönümünde, savaş esiri ABD askerlerini öldürmesiyle bilinen Nazi subayı Joachim Peiper’ın renklendirilmiş fotoğrafını kullanması tepki çekti.

ABD ordusunun 18.Hava İndirme Ordusu, Facebook paylaşımında Peiper’in renklendirilmiş fotografını Ardenler Taarruzu’na atıfla “Bugün her şeyimiz üzerine kumar oyandık” başlığı ile paylaşırken, 10. Dağ Tümeni ise Peiper’in fotografını herhangi bir yorum eklemeden paylaştı.

Pentagon sosyal medya hesapları ise Alman askerin portresini, “Bugün 18.Hava İndirme Ordusu askeri tarihteki en kritik savaşlarından birini başlatmanın 75. yılını anıyor: Ardenler Taarruzu. 18.Hava İndirme Ordusu Ardenler ormanındaki dehşetli savaşın hikayelerini paylaşacak. Bu hikayelere o taaruzda kahramanca savaşmış olanların hikayeleridir.” ifadeleriyle kullandı.

Kısa süre içinde sosyal medyada yoğun tepki toplayan paylaşımlar yayından kaldırılırken, Pentagon ve söz konusu birlikler paylaşımlara ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

​Peiper, Alman ordusunun batı cephesini kaybetmesi üzerine ellerindeki 84 Amerikan savaş esirini öldüren birliğin komutanı Heimlich Himmler’in yardımcısı idi.

II. Dünya Savaşı sonrasında Peiper ve birliğindeki 72 Alman askeri Malmedy katliamı olarak bilinen silahsız Amerikan askerlerini öldürme olayından dolayı savaş suçu ile yargılanmıştı.

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Yazar Alaturka Online

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