ABD, Ortadoğu ve Orta Asya ülkelerinde askeri tesisler için milyonlarca dolar harcayacak

ABD Ordusu Mühendisler Birliği’nin talep metninde, potansiyel müteahhitlerinin incelendiği belirtildi. Müteahhitler, başta havaalanları olmak üzere çeşitli yapıları, karayollarını, limanları, üretim tesislerini, su hatlarını, hastaneleri, enerji santrallerini ve diğer tesisleri tasarlayacak.

Proje ayrıca sabit kanatlı ve rotorlu olmak üzere her türlü hava araçları için iniş kalkış pistleri dahil altyapı yapımını içerecek.

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) taleplerine göre müteahhitler, yapımın her aşamasında, mühendis ve mimarlarını sunarak destek verecek.

Talep metninde, “Görev Tanımı, askeri satış ve çeşitli tesisler için yatay ve dikey yapılar dahil askeri yapım programları kapsamında tasarım hizmetlerini içeriyor, ama bunlarla sınırlı değil” ifadesine yer verildi.

Projenin hayata geçirilmesi için toplamda 240 milyon dolar tahsis edilecek. Şirketlerle 5 yıllık sözleşme imzalanacak.

Belgede, Pentagon’un Ortadoğu ve Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan dahil Orta Asya’nın 20 ülkesinde yeni tesisler inşa etmeyi planladığı kaydedildi.