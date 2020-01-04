ABD Ortadoğu’ya bir amfibi saldırı gemisi ile bir tabur deniz piyadesi gönderiyor

ABD Deniz Kuvvetleri Enstitüsü’nün (USNI) sitesindeki habere göre ABD Deniz Kuvvetleri, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin ABD’nin hava saldırısında öldürülmesinin ardından Fas ile birlikte yaptıkları ortak tatbikatı iptal ederek, amfibi saldırı gemisi ile bir tabur deniz piyadesini Ortadoğu’ya göndermek üzere hazırladı.

Haberde, “İran ile gerilimin tırmandığı ortamda ABD Deniz Kuvvetleri, Fas ile tatbikatı iptal ediyor ve USS Bataan amfibi saldırı gemisi ile ABD Deniz Piyadeleri 26. Harekât Taburu’nu Ortadoğu’ya gönderiyor” ifadelerine yer verildi.

Deniz piyadelerinin İranlı General Süleymani’nin öldürüldüğü saldırı ortamında güvenliği sağlamak üzere Ortadoğu’ya gönderildiği kaydedildi.

Daha önce ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani’nin Bağdat’ta öldürülmesinin ardından Ortadoğu’ya 3 bin 500 asker daha gönderme kararının alındığını duyurmuştu.

Pentagon, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in, Bağdat Havalimanı’na düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu.

Olayın ardından Tahran ‘intikam’ sözü vermiş, ABD ise Irak’taki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri için çağrıda bulunmuştu.