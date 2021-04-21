ABD polisi, 16 yaşındaki bir siyah Amerikalıyı öldürdü

ABD’de George Floyd cinayetine ilişkin yargılamanın yapıldığı ve eski polis Derek Chauvin’in 2 ve 3. dereceden cinayet ile 2. dereceden adam öldürme suçlamalarının tümünden suçlu bulunmasından kısa bir süre sonra, bir polis cinayeti daha yaşandı.

Ohio eyaletinin Columbus şehrinde yaşanan olayda, 16 yaşındaki siyah Amerikalı Makiyah Bryant, polis tarafından vurularak öldürüldü.

The Columbus Dispatch’in aktardığına göre, bir bıçaklı saldırı ihbarı alan polis, olay yerine geldiğinde 16 yaşındaki Bryant’a 4 el ateş etti.

Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerinin hastaneye götürdüğü Bryant, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Columbus belediye başkanı Andrew Ginther da, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Bu öğleden sonra genç bir kadın trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Tüm detayları bilmiyoruz. Polisin vücut kamerası görüntüleri var. Olayı mümkün olan en kısa sürede aydınlatmak için çalışıyoruz. Soruşturma bürosu, tüm silahlı saldırılarda olduğu gibi olay yerinde bağımsız bir soruşturma yürütüyor. Elimizdeki bilgileri kullanılabilir olur olmaz paylaşacağız. Vatandaşlardan sakin kalmalarını ve büronun verileri toplamasına izin vermelerini istiyorum” ifadelerini kullandı.

This afternoon a young woman tragically lost her life. We do not know all of the details. There is body-worn camera footage of the incident. We are working to review it as soon as possible. BCI is on the scene conducting an independent investigation . . . — Mayor Andrew Ginther (@MayorGinther) April 20, 2021

Öte yandan, yerel basında yer alan diğer haberlere göre, 16 yaşındaki çocuğun kendisine saldıran yetişkinlerden korunmak için elinde bıçak tuttuğu, polis gelir gelmez bıçağı bırakmasına rağmen ateş edilerek öldürüldüğü iddia edildi.

10TV’nin haberine göre, Byrant’ın teyzesi Hazel Bryant, kanala yaptığı açıklamada polisin Makiyah’ı ‘hiçbir uyarıda bulunmadan vurduğunu’ söyledi.

Yaşanan cinayetin ardından ise, vatandaşlar sokaklara çıkarak protesto gösterilerine başladı.