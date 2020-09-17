ABD polisi teslim olan şüpheliyi köpeğe ısırttı

Olay, ABD’nin Utah eyaletinin başkenti Salt Lake City’de 24 Nisan’da meydana geldi.

36 yaşındaki siyahi Jeffrey Ryans adlı şüpheliyi polis köpeği ile kovalayan memur Nickolas Pearce, Ryans’ı köşeye sıkıştırdı.

Paylaşılan polis kamerası görüntülerinde, polisin şüpheli Ryans’a, “Yere yat. Yere yat yoksa ısırılacaksın” diye bağırdığı, bunu üzerine şüphelinin dizlerinin üzerine çökerek ellerini başının üzerine koyduğu görüldü.

Anca polis memuru Pearce, kendisine direnmeyen ve direktiflerini uygulayan şüphelinin üzerine köpeği salarak, “Isır” komutunu verdi. Köpeğin bacağından ısırdığı şüpheli acı içerisinde “Neden bunu yapıyorsunuz?” diye bağırdı.