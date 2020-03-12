ABD, Rosneft’in İsviçre’deki yan kuruluşuna yaptırım getirdi

Açıklamasında, “ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Venezüella ekonomisinin petrol sektöründe faaliyet gösteren TNK Trading International S.A.’ya (TTI) yönelik yaptırım getirdi” dendi.
Bakanlık, “İsviçre’de kayıtlı olan TTI, Rus devlet petrol şirket Rosneft’in yan şirketi” diye belirtti.
Açıklamada ayrıca Rosneft Trading’e (RTSA) karşı 18 Şubat 2020 tarihinde yaptırım kararı alındıktan sonra yaptırımdan kaçınma amacıyla RTSA’ya giden Venezüella petrolünün TTI’ye yönlendirildiği iddia edildi.