ABD, Rus gemilerinin Kıbrıs’taki limanlara girmesinden endişeli

ABD Dışişleri Bakanlığı‘nın sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Pompeo, Suriye’ye giden Rus gemilerinin Kıbrıs’taki limanlara girdiğine dikkat çekerek, ABD’nin bu durumdan dolayı duyduğu endişeyi dile getirdi.

Kıbrıs lideri Nikos Anastasiadis’le yaptığı görüşmede bu konuyu dile getirdiğini belirten Pompeo, şunları söyledi:

“Rusya’nın kara para aklama aktivitelerinden, ayrıca gemilerinin buradaki limanlara düzenli olarak girmelerinden ABD’nin duyduğu endişeyi dile getirdim. Hepimiz, Kıbrıs limanlarında demirleyen gemilerin Suriye’de insani yardım görevi yapmadıklarını biliyoruz ve biz, Kıbrıs ve Cumhurbaşkanından bu endişemizi dikkate almalarını istedik.”

Bu arada ABD’li askerlerin Suriye’deki varlığı için yasal herhangi bir dayanak bulunmuyor. ABD, askeri birliklerini ülkenin büyük petrol ve doğalgaz yataklarının etrafında yoğunlaştırmış bulunuyor.

Şam yönetimi ABD’nin Suriye’de asker bulundurmasının ülkenin egemenliğini ihlal ettiğini ve tüm uluslararası hukuk kuralları ile çeliştiğini defalarca açıklamıştı.