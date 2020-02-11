ABD, Rus uydularından şikayetçi oldu

Time dergisine konuşan Raymond, Washington’ın Rusya’nın Kosmos-2542 ve Kosmos 2543 adlı uyduları nedeniyle endişe duyduğunu belirtti.

İddiaya göre, Kosmos-2542 uydusu kasım ayında uzaya fırlatılmasından kısa süre sonra ABD’ye ait USA-245 (KN-11) keşif uydusunun bulunduğu yöne doğru manevra yapmaya başladı. Ocak ayı ortalarında da iki uydu ABD uydusunun yaklaşık 160 kilometre yakınlarında görüldü.

Raymond, “Bu tür eylemlerin olağandışı ve rahatsız edici olduğunu düşünüyoruz. Uzayda tehlikeli bir durum yaratabilir” dedi.

Raymond, Washington’ın konuyla ilgili diplomatik kanallar üzerinden Moskova’ya endişelerini dile getirdiğini de belirtti.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksey Çepa, daha önce Rusya’nın casus uydusunun, ABD’nin uydularını izlediği suçlamalarına “Uzaydaki eylemlerimiz asla saldırgan olarak değerlendirilemez” yanıtını vermişti. Çepa’ya göre, ABD’ye ait keşif uydusunu izlediği ve keşif uydusu olduğu ileri sürülen Rus uydusu, askeri değil sivil bir uydu olup belirlenen fonksiyonlarını yerine getiriyordu.