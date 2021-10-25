ABD-Rusya Gerginliği Konsolosluk İşlemlerine Yansıdı

ABD’ye göçmen vizesi başvurusunda bulunmak isteyen Rus vatandaşları bundan sonra ABD’nin Polonya’nın başkenti Varşova’daki Büyükelçiliği’ne başvurmak zorunda kalacaklar. ABD Dışişleri Bakanlığı mevcut durumla ilgili olarak Rusya’nın getirdiği kısıtlamaları gerekçe gösterdi.

ABD ve Rusya arasındaki tansiyon son olarak Rusya’daki ABD diplomatik çalışanlarının sayısının azaltılmasına kadar uzanınca konsolosluk işlemlerinde de aksamalar görülmeye başlandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ABD’nin göçmen vize başvurularıyla ilgili işlemleri Varşova’ya kaydırmasına tepki gösterirken ABD Dışişleri Bakanlığı durumdan Rusya’nın sorumlu olduğunu ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Rus hükümeti ABD’yi, konsolosluk hizmeti vermek adına Rus ya da üçüncü ülke vatandaşlarını işe almaktan alıkoyuyor. Son derece kısıtlı personel sayısı nedeniyle rutin vize işlemleri ve ABD vatandaşlarına hizmetler yapılamıyor” ifadelerine yer verildi. Bakanlık ayrıca randevu almadan vize işlemleri için Varşova’ya gidilmemesi uyarısında da bulundu.

Bu açıklamayla birlikte ABD Dışişleri Bakanlığı’nın resmi sayfasında Rusya, konsolosluk hizmetlerinin olmadığı ya da siyasi ya da güvenlik nedeniyle hizmetlerin engellendiği ülkeler listesine eklendi. Söz konusu listede ABD’nin son derece sınırlı ilişkileri bulunan Küba, Eritre, İran, Libya, Somali, Güney Sudan, Suriye ve Venezüela gibi ülkeler bulunuyor.

ABD’ye göçmen olmayan vize başvurusunda bulunmak isteyen Rusya vatandaşlarıyla dünyanın herhangi bir ülkesindeki ABD elçilik ve konsolosluklarından vize başvurularını yapabilecekler.

ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nin bu süreçte sadece diplomatic ve resmi vize başvurusu işlemlerini yapacağı açıklandı.