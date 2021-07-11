‘ABD, Rusya ile Suriye konusundaki çalışmanın diplomatik başarısını geliştirmeye hazır’

ABD’nin BM Büyükelçisi Yardımcısı Jeffrey Prescott, BM Güvenlik Konseyi’nin Suriye’de sınır ötesi yardım mekanizmasının genişletilmesine yönelik kararı kabul etmesinin Rus ve ABD’li diplomatlar arasındaki işbirliğinin güzel bir örneği olduğunu, Washington’un bu başarıyı geliştirmeyi umduğunu ifade etti.

Prescott, “Rusya ve ABD’nin bu anlaşmayı hayata geçirmek, Suriye halkının içinde bulunduğu zor insani koşulları hafifletmek için yürüttüğü diplomatik çalışmadan memnunuz. Başkan (Joe Biden) dün Rusya Devlet Başkanı (Vladimir) Putin ile görüşme fırsatı buldu. Her ikisi de, ekiplerimizin bu anlaşmayı uzatma ve gelecek yıl boyunca insani yardım sağlamaya devam etme çabalarını memnuniyetle karşıladı” diye konuştu.

Bunun Moskova ve Washington’un birlikte çalışabildiğini gösteren pozitif bir sinyal olduğuna dikkat çeken Prescott, “Rusya ile farklılıklarımızın olduğu bir dizi başka meselenin olduğu ortada ve Başkan Putin, dünkü görüşmemizde bu meselelerden bazılarını görüştü. Fakat bu olumlu bir sonuç, bu ABD ve Rusya’nın diplomatik çabalarının neler başarabileceğinin güzel bir örneği. Bundan memnunuz ve önümüzdeki aylarda bunu geliştirmeyi umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Daha önce BM Güvenlik Konseyi, Rusya, ABD, İrlanda ve Norveç’in ortaklaşa hazırladığı, Suriye’deki sınır ötesi yardım mekanizmasının genişletilmesine yönelik kararı oybirliğiyle kabul etmişti.

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BMGK oturumunda Rusya ve ABD’nin ortak kararını tarihi bir an olarak nitelendirmişti.