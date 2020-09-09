ABD: Rusya’nın Libya’daki meselelere dahil olmasından endişeliyiz

Ortadoğu’dan Sorumlu ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı David Schenker, Libya krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Brookings Enstitüsü’nde konuşan Schenker, “Rusya’ya, bununla yetinir beklentisiyle Suriye’ye girmesine izin vermek büyük hataydı. Rusya’nın Suriye’deki çatışmaya dahil olmasının, onları daha fazlasına ittiğini ve cesaretlendirdiğini düşünüyorum. Şimdi de Libya gibi ülkelerdeki meselelere dahil olması bizi çok endişelendiriyor” ifadelerini kullandı.

Schenker, “Rusya’nın başka tarafta yeni bir vitrine sahip olma ihtimali çok rahatsız edici ve biz, bunun Libya veya Avrupa’nın çıkarına olduğunu düşünmüyoruz” diye ekledi.