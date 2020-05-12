ABD, Rusya’nın Suriye’deki askeri başarılarını kabul etti

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Rusya’nın Suriye‘deki sınırlı askeri katılımının büyük stratejik başarılara ulaşmasına yardımcı olduğuna inandığını kaydetti.

Hudson Enstitüsü’nün video konferansına katılan Jeffrey, şu ifadeleri kullandı:

“Suriye’de askeri anlamda gerçekten çok başarılılar. Sorun şu ki Esad ile ilgili sorunlar nedeniyle siyasi bir çıkış yolu yok. Bizim işimiz onlara BM yoluyla, BM’nin desteğiyle ileriye doğru bir yol sunmak. Ancak bu, kendilerini Esad ve İranlılardan bir dereceye kadar uzak tutmalarını gerektiriyor.”

Jeffrey, ‘Esad ve Ruslar arasına kama çakılmasının mümkün olup olmadığı ve Esad’ın son zamanlarda Moskova’da hoşnutsuzluğa neden olduğu haberlerine inanılması gerekip gerekmediği’ şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

“Bu haberlerin doğru olduğunu düşünüyoruz. Son bir yıl boyunca Ruslarla konuştuk. Ruslar Esad’dan memnun değiller. Sorun, başka alternatif görmemeleridir.”

Rusya ve ABD, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde Suriye’deki barış sürecini destekliyor. ABD, 2011 yılından bu yana Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın istifasını talep ediyor ve diğer ülkeleri de bunun gerekliliğine ikna etmeye çalışıyor ancak henüz sonuç alabilmiş değil.