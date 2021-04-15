ABD: Rusya’nın Taliban’a Amerikan askerlerini öldürmesi için ödül verdiğinden ‘düşükten orta dereceye kadar’ eminiz

Joe Biden yönetiminden ismi belirsiz bir üst düzey bir yetkili, gazetecilerle yaptığı telekonferansta, New York Times (NYT) gazetesinin Haziran 2020’de ortaya attığı, “Rusya, Afganistan’daki Amerikan askerlerinin öldürülmesi için Taliban‘a para teklif etti” iddiasına dair açıklama yaptı.

Yetkili, “ABD İstihbarat Topluluğu, 2019’ta Rus istihbarat yetkililerinin mali teşvik ve ücret yoluyla Taliban’ı Afganistan’daki Amerikan askerlerine saldırmaya teşvik etme girişiminde bulunduğuna dair düşükten orta dereceye kadar emin” ifadelerini kullandı.

Bu sonucun ‘düşükten ortaya dereceye’ kadar olmasının nedeninin, bölgedeki operasyonel zorluklar olduğunu kaydeden yetkili, “Bu durum bile, Rusya’nın üzerinde bir yük oluşturmaktadır” dedi.

Yetkili, “ABD’li askerler dünyanın birçok yerinde ülkemizi savunup, çıkarlarımızı ve değerlerimizi yükseltmiştir. Personelimizin bu şekilde hedef alınmasını kabul edemeyeceğiz, etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

D’oh! US spy agencies basically admitted they lied about Russia supposedly paying militants in Afghanistan to kill American occupation forces. Of course the entire Western media spread this lie for weeks, but don’t expect them to issue any corrections https://t.co/itOniutu0D — Ben Norton (@BenjaminNorton) April 15, 2021

Öte yandan sözgelimi iddianın, Washington yönetiminin Rusya’ya yönelik yaptırımları genişlettiği sırada yeniden gündeme getirilmesi dikkat çekti.

Geçen yılın haziran ayında, NYT’nin ismi belirtilmeyen istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Rus askeri istihbaratının Taliban bağlantılı militanlara Afganistan’daki ABD askerlerine saldırmaları karşılığında ödül teklif ettiği iddia edilmişti.

Haberde iddia hiçbir kanıtla desteklenmemişti.

Moskova, iddiayı yalanlarken eski ABD Başkanı Donald Trump‘ın ulusal güvenlik danışmanı Robert O’Brien, basındaki suçlamaların ABD gizli servisler tarafından doğrulanmadığını açıklamıştı.

Pentagon da Rusya ve Taliban arasında ‘anlaşma’ olduğu yönündeki bilgiye sahip olmadıklarını bildirmişti.

Bununla birlikte Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin de iddiaların asılsız olduğunu ifade etmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, New York Times’taki haberi ‘yalan’ olarak nitelendirmişti.