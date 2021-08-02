‘ABD, Rusya’ya yeni yaptırımlar getirecek’

ABD Federal Ticaret Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, Rusya’ya yönelik yeni kısıtlamalar karbon ve alaşımlı çelikten yapılan dikişsiz standart borularının satışına yönelik uygulanacak.

Komisyonun yaptığı araştırmaya göre, bu ürünlerin birden fazla ülkeden ithal edilmesinin ABD endüstrisine zarar verdiği iddia edildi.

Komisyon uzmanları araştırma sonucuyla ilgili olumlu karar çıkardıktan sonra ABD Ticaret Bakanlığı, bu ürünlerin Rusya, Ukrayna ve Güney Kore’den ithalatına yönelik anti-damping vergiler uygulama kararı aldı. Ayrıca bu ürünlerin Kore ve Rusya’dan ithalatına telafi edici vergiler uygulanacak.