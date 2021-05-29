ABD, Ryanair vakasıyla alakalı Belarus’a ‘kapsamlı yaptırımlar’ getirmeye hazırlanıyor

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, geçen hafta Ryanair’e ait yolcu uçağının Belarus’un başkenti Minsk’e acil inişiyle ilgili ABD’nin Belarus’a vereceği yanıt konusunda yazılı bir açıklama yaptı.

Psaki, açıklamasında “Belarus’un Ryanair’e ait ticari uçağı iki Avrupa Birliği ülkesi arasında uçarken zorla indirmesi ve Belaruslu gazeteci Roman Protaseviç’i gözaltına alması uluslararası normlara doğrudan bir hakarettir” ifadelerini kullanarak yaptırımlara değindi.

Statement by Press Secretary Jen Psaki on the United States Response to Belarus’s Forced Diversion of Ryanair Flight and Continuing Attack on Fundamental Freedoms | The White House https://t.co/wIaGJCMdEv — Jen Psaki (@PressSec) May 29, 2021

Sözcü, 3 Haziran günü daha önce yaptırım muafiyeti tanınan 9 Belarus devlet şirketinin yeniden yaptırım listesine alınacağını kaydetti.

Psaki, Avrupalı müttefiklerle birlikte Minsk’i hedef alacak kapsamlı yaptırımların hazırlıklarının sürdüğünü belirtti.

Neler olmuştu?

Yunanistan’dan Litvanya’ya giden Ryanair’e ait 123 yolcu taşıyan uçak, bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmıştı. Belarus’un başkenti Minsk’e indirilen uçaktaki yolcular arasında bulunan ve terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan Nexta ve Belarus Golovnogo Mozga Telegram kanallarının kurucusu Protaseviç gözaltına alınmıştı.

Bu arada Minsk’teki uçak hadisesi, bir uçağın üçüncü ülkede zorla indirilmesiyle sonuçlanan ilk olay değil. 3 Temmuz 2013’te Moskova’da katıldığı bir konferanstan dönen Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales’in uçağı Fransa ve Portekiz’in hava sahalarında uçuş izni çıkmaması üzerine Viyana’daki Schwechat Havaalanı’na zorunlu iniş yapmıştı.

ABD’nin casuslukla suçladığı Edward Snowden’ın içinde olduğu iddiasıyla aranan bir uçağın ABD’li eski istihbaratçının bulunmaması üzerine Avusturya’dan havalanmasına izin verilmişti. Avrupa ülkelerinin bu kararı, Güney Amerika’da büyük tepkiyle karşılanmıştı.