ABD savaş gemisi Yunanistan’da tepkiyle karşılandı

Karadeniz’de Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik tırmanırken Akdeniz’deki Girit Adası’na demirleyen ABD donanmasın nükleer enerji ile çalışan uçak gemisi Harry S. Truman, ada halkı tarafından NATO ve ABD bayrakları yakılarak protesto edildi.

Sozcu.com.tr

Rusya ve Ukrayna arasında çıkan ve büyüyen sınır krizi nedeniyle Akdeniz’de Girit Adası’nda bulunan Souda Askeri Üssü yakınlarına demirleyen ABD donanmasının en güçlü gemilerinden Harry S. Truman, Yunanistan’da tepki çekti.

333 metre uzunluğunda 78 metre genişliğindeki ABD donanmasının en güçlü uçak gemilerinden Harry S. Truman Yunanistan Komünist Partisi ve Barış Komitesi üyeleri tarafından Hanya Limanı’nda düzenlenen eylem ile protesto edildi.

Üzerinde 90 savaş uçağı ile 6500 personeli bulunan uçak gemisini protesto etmek için Hanya Limanı’nda toplananlar sık sık slogan atarak geminin Yunanistan topraklarından bir an önce ayrılmasını istedi, sloganlar attı.

ABD VE NATO BAYRAKLARI YAKILDI

Eylemcilere polis müdahale etmedi. Eylemin sonunda NATO ve ABD bayraklarını yakan eylemciler, ellerinde ABD’nin Yunanistan’daki askeri operasyonlarını eleştiren dövizler taşıdı.

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