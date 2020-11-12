ABD Savunma Bakan Vekili Miller'dan Sina'da düşen helikopter kazasında ölenlere taziye

WASHINGTON (AA) – ABD Savunma Bakanı Vekili Christopher Miller, Mısır'ın Sina Yarımadası'nda "Çok Uluslu Gözlem Gücü" ekiplerini taşıyan helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden 8 asker için taziyede bulundu.

Miller, açıklamasında "Savunma Bakanlığı Birleşmiş Milletler Çok Uluslu Gözlem Gücüne ait Sina yarımadasında düşen helikopterde 6 ABD ve 2 müttefik ülke askerinin hayatını kaybetmesinden dolayı derin üzüntü duymaktadır." ifadelerini kullandı.

Çok Uluslu Gözlem Gücünden yapılan açıklamada, Şarm eş-Şeyh yakınlarında rutin bir devriye görevinde bulunan helikopterin düşmesi sonucu altısı Amerikalı, biri Fransız ve biri de Çek olmak üzere toplam 8 askerin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Açıklamada kazaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtilmişti.

Çok Uluslu Gözlem Gücü, Mısır ile İsrail arasında 1979'da imzalanan barış antlaşmasının ardından Sina Yarımadası ve çevresinde görev yapmak için kurulmuştu.