ABD Savunma Bakanı Austin, İngiliz mevkidaşı ile telefonda görüştü

WASHINGTON (AA) – ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin önemini vurguladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, yaptığı yazılı açıklamada Savunma Bakanlığı görevine cuma günü başlayan Austin'in, İngiliz mevkidaşı ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Austin'in görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin önemini vurguladığının aktarıldığı açıklamada, "İki bakan, Kovid-19 ile mücadele, Çin'e yönelik endişeler, Rusya'nın tehditleri, Irak ve Afganistan'da devam eden operasyonlar da dahil stratejik ortak çıkar konularında görüş alışverişinde bulundu." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, Austin'in, İngiltere'yi son 30 yılda savunma harcamalarını rekor seviyede artırdıklarına dair açıklamasından dolayı tebrik ettiği belirtilerek, iki ülke arasında son dönemde alınan savunma iş birliği kararlarının da önemli olduğunu vurguladığı anlatıldı.

Austin'in görüşmede, İngiltere'nin ABD-İngiltere ortaklığına bağlılığından duyduğu memnuniyeti dile getirdiği ve ABD'nin NATO müttefikliğine bağlılığını bir kez daha vurguladığı kaydedildi.