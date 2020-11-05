ABD Savunma Bakanı Esper'in istifa edeceği iddiası

WASHINGTON (AA) – ABD 59. başkanlık seçiminin sonuçları halen belirsizliğini korurken, Savunma Bakanı Mark Esper'in görevinden istifa etme hazırlığında olduğu iddia edildi.

Amerikan MSNBC televizyonunun üç yetkiliye dayandırdığı haberinde, uzun zamandır ABD Başkanı Donald Trump ile aralarının iyi olmadığı ve seçimden sonra görevden alınmasına neredeyse kesin gözüyle bakılan Bakan Esper'in istifa etmek üzere mektup hazırladığı ileri sürüldü.

Haberde, ayrılmadan önce Esper'in aynı zamanda Amerikan askeri üslerindeki Konfederasyon generallerinin isimlerinin sökülmesi ve bunların yerine konulacak isimler konusunda Kongre için bir taslak da hazırladığı iddia edildi.

ABD'de bakanlar ikinci döneme geçiş sürecinde Başkan'a seçenek sunmak için teamül gereği istifa mektuplarını sunuyorlar ancak MSNBC'ye konuşan yetkililer Esper'in görevden alınacağını hesaba katarak önceden hazırlık yaptığını idda etti.

Daha önce Kara Kuvvetleri Genel Sekreterliği ve Kara Kuvvetlerinde subaylık yapmış olan Esper, ayrıca savunma sanayi şirketi Raytheon'un Hükümetle İlişkiler Biriminin başkan yardımcılığını yapmıştı.