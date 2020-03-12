ABD Savunma Bakanı: Irak’ın roket saldırısı sonrası tüm seçenekler masada

Irak’ta gerçekleşen son saldırıya ilişkin ABD Savunma Bakanı Mark Esper ‘Tüm seçenekler masada’ ifadesini kullandı. Esper 2 ABD ve 1 İngiliz’in öldüğü saldırıda açıkça koalisyon ve müttefiklerin hedef alındığını iddia etti.
İran destekli Şii milis gruplarının saldırıyı gerçekleştirdiğini söyleyen Esper, gazetecilere verdiği demeçte şunları ifade etti:
“ABD’li askerlerin bulunduğu Taci Askeri Üssü’ne katyuşa füzesiyle yapılan İran destekli Şii milis gruplarının saldırısında açıkça koalisyon ve ortak güçleri hedef alındı. Açık konuşayım ABD ABD halkımıza, çıkarlarımıza veya müttefiklerimize karşı saldırıları tolere etmeyecektir.”